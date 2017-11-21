Сурков взбунтовался против ФСБ, Путин наблюдает

Центр Луганска окружен вооруженными людьми. Но БТР стоят только под “ментовкой”. Отстраненный руководитель так называемого “МВД ЛНР” Корнет говорит, что его никто не отстранял

Для нас всех это действительно сверхважное событие, потому что впервые российский генерал ФСБ Беседа, который руководит силовиками Донбасса, открыто и с оружием в руках выступил против советника Путина Суркова, который руководит Плотницким.

Беседа сейчас требует только одного: вернуться к предыдущему статус-кво и восстановить Корнета в министерстве. Сурков пытается договориться, но ситуация вышла из-под контроля. В любом случае, на некоторое время.

Есть всего несколько сценариев:

1.Проигрывает Сурков, и Корнет триумфально возвращается в кресло. И тогда резко ослабляются Плотницкий, который и без того боится, что его в любой момент грохнут.

2. Проигрывает Беседа, но тогда тем более Плотницкий будет ожидать терактов. При этом можно не сомневаться, что в ближайшей перспективе Путин не будет особо вмешиваться в эту войну своих подчиненных. Единственное, что требует Путин сейчас, – сделать так, чтобы не было никакого лишнего шума. Поэтому его вмешательство возможно лишь в случае эскалации, которой одинаково боятся и Сурков, и Беседа. Выигрывает тот, у кого сильнее нервы, и тот, кто заручится максимальной поддержкой людей из окружения Путина. А вот в среднесрочной перспективе, можно не сомневаться, как минимум один из этих двух резко ослабит свое влияние в Москве.

Вадим Денисенко, «Depo.ua»