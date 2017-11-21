В Луганске несколько часов не работали ТВ и радио

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио

Об этом по телефону рассказали жители города на условиях анонимности.

“Уже 2 часа не работает ни один телеканал. Радио тоже не работает. Может, хоть вы мне расскажете, что здесь у нас происходит?”, – сказал один из собеседников корреспондента.

В то же время на YouTube-канале в интернете выходят выпуски новостей так называемой ГТРК “ЛНР”, в которых показывают присутствие неидентифицированных вооруженных людей и бронетехнику в центре города.

Укринформ