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Новости

В Луганске несколько часов не работали ТВ и радио

Укринформ
21 ноября 2017

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио

Об этом по телефону рассказали жители города на условиях анонимности.

“Уже 2 часа не работает ни один телеканал. Радио тоже не работает. Может, хоть вы мне расскажете, что здесь у нас происходит?”, – сказал один из собеседников корреспондента.

В то же время на YouTube-канале в интернете выходят выпуски новостей так называемой ГТРК “ЛНР”, в которых показывают присутствие неидентифицированных вооруженных людей и бронетехнику в центре города.

Укринформ

Tags: лнр, радио, телевидение

© Гуляй Поле

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