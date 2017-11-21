СБУ депортировала из Украины российского пропагандиста

Служба безопасности приняла решение о принудительном возвращении в Россию гражданина РФ Игоря Петрашевича, который работал в Украине на российское СМИ.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Фейсбуке.

“Установлено, что Петрашевич работал на “Федеральное агентство новостей”, rusvesna.su, riafan.ru. По заказу редакции он готовил предвзятые материалы о ситуации в Украине, активно тиражируемых в СМИ страны-агрессора”, – говорится в сообщении.

В своих материалах Петрашевич “сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене”.

В СБУ отметили, что 21 ноября россиянин будет депортирован с запретом въезда в Украину на три года.

“Федеральное агентство новостей”, также известное как РИА ФАН, – самый крупный портал медиахолдинга, связанного с ресторатором Евгением Пригожиным, он же “повар Путина”.

Елена Гитлянская