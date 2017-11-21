Годовщина Евромайдана. Не все потеряно

Общее разочарование результатами Революции достоинства, четвертую годовщину начала которой отмечает сегодня Украина, не должно никого огорчать.

Такое разочарование закономерно и неизбежно. Главное, чтобы оно не переросло ни в апатию, ни в агрессию

Ровно четыре года назад на Майдане Незалежности украинской столицы собрался первый, вполне безобидный Евромайдан, которому суждено было перерасти в единственную “небархатную” революцию из трех, имевших место за короткую историю украинской независимости. И именно в этот день, но уже девять лет назад, стартовала предыдущая, вполне подпадающая под критерии “бархатной”, революция — Оранжевая.

Совпадение дат в данном случае, разумеется, не случайно. Начало евромайдановских протестов вполне сознательно “назначили” на знаковую дату, да и опыт оранжевого Майдана всегда маячил за спиной. Учитывая персону “главного героя” обеих революций Виктора Януковича, Майдан 2013–2014 гг. можно даже считать оттянутым на 10 лет завершением оранжевого. Однако сегодня речь пойдет не о Викторе Федоровиче, который, будем надеяться, навсегда изгнан из украинской политики, а о том, как нам жить без него и желательно без новых революций. Сколь очаровательной не казалась бы некоторым революционная романтика, новые потрясения ни стране, ни большинству ее граждан явно ни к чему.

Итак, страна отмечает четвертую годовщину революции, и нынешнее время во многом определяющее. И хотя в десятичной системе исчисления удобнее делить эпохи на десятилетки и пятилетки, именно четыре года после революции своеобразная точка бифуркации, хотя бы потому, что именно через четыре года страна входит в новый избирательный цикл. И от того, как Украина пройдет ближайший временной отрезок, во многом будет зависеть наше будущее.

Трудно не почувствовать атмосферы разочарования, в которой Украина подошла к четвертой годовщине революции. Все чаще звучат роптания о том, что ничего так и не изменилось: что новая власть все так же коррупционна, как и во времена Януковича, что народ, вместо обещанного европейского рая, получил дальнейшее обнищание, что олигархи все так же всемогущи, а простые люди все так же бесправны… Ну, и так далее. При этом когда-то объединенные Майданом политики ожидаемо перессорились и разбежались по разным оппозиционным и полуоппозиционным углам. И некоторые из них уже пытаются организовать если не новый Майдан, то какую-то пародию на него.

Во всей этой несколько гнетущей обстановке полезно вспомнить, как Украина отмечала четвертую годовщину Оранжевой революции в ноябре 2008-го. Девять лет назад, напомним, никаких торжественных мероприятий по случаю годовщины Майдана не было. Формальной причиной стала 75-я годовщина Голодомора, которую отмечали днем позже, однако на самом деле на тот момент уже окончательно ненавидящие друг друга лидеры Оранжевой революции Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко проигнорировали годовщину, чтобы не нарываться на лишнюю порцию обвинений в предательстве идей Майдана и не стать мишенью для злых насмешек.

На Майдан в тот день пришли лишь четыре “полевых командира”, из которых в большой политике на сегодняшний день остается лишь Юрий Луценко, тихо вспомнили былое и разбежались. И надо признаться, что уровень разочарования и апатии общества девять лет назад был не чета нынешнему. “Оранжевая” власть к тому моменту уже успела не только перессориться между собой, но и привести заклятого врага Януковича снова к премьерству, героически путем роспуска парламента его выгнать в оппозицию, создать новую, но недееспособную коалицию. А часть “оранжевой” власти в лице БЮТ даже начала кулуарные переговоры о коалиции с Партией регионов. При этом в стране во всю бушевал финансовый кризис. До реванша Януковича на президентских выборах оставалось чуть более года…

На фоне 2008-го нынешнее разочарование не кажется таким уж апокалиптичным. Да и сам по себе факт разочарованности масс не должен слишком удручать. Любая революция всегда сопровождается явно завышенными ожиданиями и уж тем более революция, давшаяся такой большой ценой, как последняя украинская. И теперь, когда иллюзии послереволюционного рая окончательно развеялись, ощущение разочарования у многих вполне закономерно. При этом украинское общество, пусть и постепенно, но взрослеет, благо революционного опыта, как и опыта разочарований, у нас предостаточно. И на плач зрадофилов о том, что “не за то мы на Майдане стояли” все чаще звучат резонные ответы, что быстро можно только власть поменять, а вот страну придется менять долго и, к сожалению, мучительно и никуда от этой суровой правды жизни не деться.

На зло зрадофилам Украина все же извлекла некоторые уроки из своего “оранжевого” опыта. Постмайданная власть хотя и перессорилась, но не вся и не настолько непримиримо, как могла бы. Более того, нынешняя власть помогла перессориться и расколоться когда-то монолитной Партии регионов. Экономика худо-бедно подрастает, а борьба с коррупцией приобрела доселе невиданный размах, хотя все еще ближе к профанации, чем к эффективности, и является одной из форм политического противостояния. Да и наш “братский” сосед своей вооруженной агрессией помог многим украинцам избавиться от излишней наивности. В общем, даже по сравнению с 2008-м, в котором не было ни войны, ни оккупации части территорий, нынешняя ситуация хоть и несколько депрессивна, но ничуть не безысходна.

Тем не менее сегодня страна находится на одном из сложнейших и важнейших этапов своей истории. Хочется верить, что точка невозврата в “доброе” постсоветское прошлое уже пройдена, но окончательно убедиться в этом вы сможем в течение ближайшего года с небольшим. Главное, не дать закономерному разочарованию поглотить нацию, как это случилось в 2008-м, или перерасти в раздражение и агрессию, которая все еще может разрушить неокрепшее здание украинской государственности. Этому зданию, конечно, еще очень далеко до архитектурного шедевра, но иметь его всяко лучше, чем оказаться без крыши над головой.

Тарас Толочко, «Деловая столица»