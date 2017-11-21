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Новости

Из Украины выслан белорусский дипломат

"Европейская правда"
21 ноября 2017

Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

“МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну”, – заявила она.

Напомним, работник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

Европейская правда

Tags: Беларусь, дипломатия, Украина

© Гуляй Поле

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