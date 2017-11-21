Из Украины выслан белорусский дипломат

Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

“МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну”, – заявила она.

Напомним, работник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

“Европейская правда”