Россия требует наказать повредивших Вечный огонь в Киеве

Власти Украины должны наказать “распоясавшихся радикалов”, которые залили цементом Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в парке славы в Киеве

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

“То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам”, – говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что происшествие “отвратительно” и вызывает серьезные опасения за будущее Украины, где якобы наблюдается “расцвет неонацизма”.

Кроме того, ведомство обратилось к мировой общественности.

“Призываем мировое сообщество обратить внимание на происходящее на Украине и жестко осудить вылазки украинских националистов”, – добавили в МИД РФ.

Напомним,что в ночь на 20 ноября в Киеве в парке Славы неизвестные уже второй раз за месяц залили цементом мемориал Вечный огонь.

“ДС“