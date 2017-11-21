Станислав Белковский: Путин может начать новую войну (ВИДЕО)

Россия может развязать конфликт в Молдове на почве напряженности в Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от положения дел в Крыму

Об этом сообщил российский политолог Станислав Белковский в эфире YouTube-канала Ксении Собчак.

“Эйфория, связанная с присоединением полуострова в 2014 году, проходит. Она проходит на полуострове, она проходит в России в целом. К чему это может привести? К поиску поводов и причин для новой войны, чтобы отвлечь внимание от состояния и положения дел в Крыму. Например, такая война может случиться в Молдове, где “Приднестровской Молдавской Республике” расположены российские войска”, – сказал он.

Белковский добавил, что в Молдове развивается полемика касательно того, должны ли российские войска оставаться в “ПМР” для якобы гарантии мира и безопасности, либо должны оттуда уйти.

“В атмосфере войны, в которой мы живем, поводом может стать любой знак мизинца. Один плохой сон, который увидит действующий российский лидер Владимир Путин. Мы должны, во-первых, переосмыслить последствия присоединения Крыма, и, во-вторых, мы должны понимать, что жизнь в атмосфере войны и война как оправдание нашего существования исчерпали себя в полной мере и объеме”, – считает политолог.

Он отметил, что сейчас от войны устало творческое меньшинство, а большинство устанет от нее завтра, в процессе следования меньшинству.

“ДС“