РФ. Время плохих новостей

Складывается впечатление — что-то идет не так. Вроде бы сейчас предвыборный период — время исключительно хороших новостей. А на деле получается наоборот. Бизнес пишет письма президенту, жалуется на рост разных сборов. Может быть, это не налоги, но от этого ведь не легче. В бизнес-сообществе посчитали и прослезились — в будущем году придется доплатить 100 млрд руб.

Дальше еще тревожнее — появились прогнозы о том, что бензин подорожает чуть ли не до 50 руб. за литр. ФАС разоблачает заговор спекулянтов, так как объективных причин для роста вроде нет, но при этом в службе не исключают интервенций из федеральных запасов, чтобы сдержать повышение. Полемикой с правительством о дефиците Пенсионного фонда, который не может без поддержки из федерального бюджета, напомнил о себе Алексей Кудрин. Смысл такой — без повышения пенсионного возраста уже никак не обойтись.

Все идет к тому, что так называемые непопулярные меры придется принимать еще до выборов. В этой связи страшно подумать, что же будет после голосования. Неопределенность всегда страшней реальности. Никакой экономической программы по-прежнему не опубликовано. Мы не знаем, чего ждать.

В будущем году в стране пройдет Чемпионат мира по футболу — мероприятие важное, но требующее больших вложений, и, опять же, выборы — традиционное напряжение на федеральный бюджет. А если, не дай бог, еще цены на нефть упадут? Перспектива выглядит не очень радужно.

Иностранный агент — «Левада-центр» — подготовил опрос, из которого следует, что граждане по-прежнему в основном доверяют Владимиру Путину. Однако 15% опрошенных заявили, что нынешний президент не заботится или вообще забыл о проблемах простых людей. 10% респондентов считают, что в проблемах виновато окружение, которое неверно информирует главу государства. Вместе с тем, интересные новости пришли из Красноярска, где самый популярный местный политик из девяностых — Анатолий Быков — разочаровался в Путине. Это произошло после награждения бывшего губернатора Виктора Толоконского орденом Александра Невского. Быков считает, что его чиновник явно не заслужил — жизнь в крае ухудшается (он употребил термины «нищий» и «ограбленный народ»), и так по всей России. Это тянет на сенсацию — таких заявлений от так называемых элит, пусть даже местных, давно не было. А вывод прост — денег в стране с каждым днем все меньше, и от этого нарастает напряжение, и, как видно, не только в пресловутых элитах.

Надеяться на рост нефти, как раньше, видимо, уже не приходится. Значит, без непопулярных мер не получится, но негативный эффект от них можно смягчить, например, назначить виновных чиновников и вновь напомнить о враждебном западном окружении. Наконец, можно попросить подождать какое-то время, затянуть пояса. Но есть и другой выход — начать проводить реальные реформы, прекратить давление на бизнес, бороться с коррупцией, реформировать суды и силовые структуры, сделать экономику прозрачной, а власть открытой для граждан. Однако почему-то в закручивание гаек верится больше.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»