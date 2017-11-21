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Политика

РФ. Время плохих новостей

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»
21 ноября 2017

Складывается впечатление — что-то идет не так. Вроде бы сейчас предвыборный период — время исключительно хороших новостей. А на деле получается наоборот. Бизнес пишет письма президенту, жалуется на рост разных сборов. Может быть, это не налоги, но от этого ведь не легче. В бизнес-сообществе посчитали и прослезились — в будущем году придется доплатить 100 млрд руб.

Дальше еще тревожнее — появились прогнозы о том, что бензин подорожает чуть ли не до 50 руб. за литр. ФАС разоблачает заговор спекулянтов, так как объективных причин для роста вроде нет, но при этом в службе не исключают интервенций из федеральных запасов, чтобы сдержать повышение. Полемикой с правительством о дефиците Пенсионного фонда, который не может без поддержки из федерального бюджета, напомнил о себе Алексей Кудрин. Смысл такой — без повышения пенсионного возраста уже никак не обойтись.

Все идет к тому, что так называемые непопулярные меры придется принимать еще до выборов. В этой связи страшно подумать, что же будет после голосования. Неопределенность всегда страшней реальности. Никакой экономической программы по-прежнему не опубликовано. Мы не знаем, чего ждать.

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В будущем году в стране пройдет Чемпионат мира по футболу — мероприятие важное, но требующее больших вложений, и, опять же, выборы — традиционное напряжение на федеральный бюджет. А если, не дай бог, еще цены на нефть упадут? Перспектива выглядит не очень радужно.

Иностранный агент — «Левада-центр» — подготовил опрос, из которого следует, что граждане по-прежнему в основном доверяют Владимиру Путину. Однако 15% опрошенных заявили, что нынешний президент не заботится или вообще забыл о проблемах простых людей. 10% респондентов считают, что в проблемах виновато окружение, которое неверно информирует главу государства. Вместе с тем, интересные новости пришли из Красноярска, где самый популярный местный политик из девяностых — Анатолий Быков — разочаровался в Путине. Это произошло после награждения бывшего губернатора Виктора Толоконского орденом Александра Невского. Быков считает, что его чиновник явно не заслужил — жизнь в крае ухудшается (он употребил термины «нищий» и «ограбленный народ»), и так по всей России. Это тянет на сенсацию — таких заявлений от так называемых элит, пусть даже местных, давно не было. А вывод прост — денег в стране с каждым днем все меньше, и от этого нарастает напряжение, и, как видно, не только в пресловутых элитах.

Чемпионат мира по гэбизму

Надеяться на рост нефти, как раньше, видимо, уже не приходится. Значит, без непопулярных мер не получится, но негативный эффект от них можно смягчить, например, назначить виновных чиновников и вновь напомнить о враждебном западном окружении. Наконец, можно попросить подождать какое-то время, затянуть пояса. Но есть и другой выход — начать проводить реальные реформы, прекратить давление на бизнес, бороться с коррупцией, реформировать суды и силовые структуры, сделать экономику прозрачной, а власть открытой для граждан. Однако почему-то в закручивание гаек верится больше.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»

Tags: закручивание гаек, новости, Россия

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