Найден источник ядовитого облака, перепугавшего всю Европу

В городе Озерске Челябинской области Росгидромет зафиксировал “экстремально высокий” уровень радиации вблизи ядерного комбината “Маяк”.

Первыми забили тревогу метеорологи Европы. Наши молчали, но потом разродились: С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня). Концентрация Ru-106 на указанных пробах аэрозолей составила – n*10-2 Бк/м3. 26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан. 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону. 29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все Европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы. Концентрация Ru-106 в Европе – n*10-3 Бк/м3.

Росатом, которому принадлежит предприятие, полностью отрицает факт нештатной ситуации.

В 1957 г. на “Маяке” произошел взрыв емкостей с отходами. Облучению подверглись 300 тысяч человек.

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