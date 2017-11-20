ВВП на царство

Депутат Госдумы призывает создать орган, который сможет изменить государственный строй России

Вопрос о том, будет ли главный начальник страны участвовать во всенародных выборах Путина, давно перестал быть вопросом. Сегодня он занимает исключительно пикейных жилетов, чьи «дискуссии» представляют собой вялую попытку искусственным образом оживить российский политический ландшафт. Между тем, по всему видно: главному начальнику до чертиков надоела вся эта декоративная демократия, вся эта имитация предвыборной борьбы, необходимость для чего-то писать программу, делать умное лицо и переживать традиционное возобновление чиновных потасовок под ковром. Не зря же появился программный текст Владислава Суркова о кризисе «лицемерного» либерализма. На самом деле хватит уже валять дурака и делать вид, что Россия по своему устройству ничем не отличается от западных государств. Страна по факту является самодержавной монархией. Более того, государственная Дума российской империи была куда свободнее и влиятельнее департамента Администрации президента, который сегодня именуют парламентом. Сто лет назад, при царе-батюшке, суды, случалось, и революционеров оправдывали. Так что Путин с куда большим основанием, чем Николай II, может именовать себя «хозяином земли русской».

Сегодня он думает не о дурацкой игре в выборы, назначенной на март следующего года. Он думает, как ее вовсе прекратить. По крайней мере, именно в этом убеждает его речь на открытии памятника Александру III. Наследие этого самодержца, надо сказать, весьма неоднозначно. С одной стороны, демонстративный отказ от реформ предшественника, желание «подморозить» Россию. С другой — он милостиво разрешил молодым министрам реализовывать проекты экономического развития страны. Архаичное государственное устройство и стремительная экономическая модернизация в конце концов и привели к революционному взрыву сто лет назад. Однако эти противоречия остаются вне сферы внимания Владимира Путина. Судя по выступлению президента, он вдохновляется весьма однозначным, если не сказать примитивным образом «отца нации»: «Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны: сражался за Россию на ратном поле, а став главой государства, делал все для развития и укрепления державы, для того, чтобы сберечь ее от потрясений, внутренних и внешних угроз… Он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям». В общем, «пусть Европа подождет», а «у России только два союзника – армия и флот».

Несколько российских изданий («Коммерсант», «Ведомости», «МК») в своих репортажах с открытия памятника написали, что Путин говорил ни о каком не Александре III, он говорил об идеальном правителе России. То есть о себе любимом. Придворные лизоблюды давно уловили этот поворот в мозгах начальника. Не зря же рядом с Кремлем появился памятник святому Владимиру, а стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» только что спущен на воду, вот и атомная субмарина «Александр III» уже строится.

Устранить очевидное несоответствие между густым самодержавным духом и хоть никем не соблюдаемой, но все-таки сохранившейся демократической буквой российской Конституции – настоятельная задача Кремля. Только что член фракции КПРФ Госдумы (в далеком прошлом режиссер гениального фильма) Владимир Бортко внес законопроект, который в случае одобрения обеспечит принятие другой Конституции. Депутат призывает учредить новый орган госвласти – Конституционное собрание. С тем, чтобы пересмотреть те статьи Основного закона, которые недоступны редактированию Госдумой. И прежде всего первую статью, которая определяет государственное устройство России как республику. Объясняя это, Бортко вполне в духе героя «Собачьего сердца» несет чушь о том, что надо отказаться от приоритета международного права над российским, а также упомянуть о русском народе. Однако пересмотр этой статьи открывает возможность для установления несменяемой власти. Неугомонный Владимир Вольфович уже предложил варианты именования нового царя: «верховный правитель» или просто «начальник». Но все эти титулы не дают гарантий семье (именно это, подозреваю, больше всего занимает Владимира Путина, который живет в своей системе координат). Создание новой династии идеально отвечает этим потребностям. А страна к самодержавию готова.

Александр Гольц, «Новое Время»