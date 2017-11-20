“ЛНР” лишилась “главы МВД”

“Министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет все-таки отправлен в отставку

Соответствующее решение, по сообщениям сепаратистских медиа, принял местный суд.

“Решением суда министр внутренних дел Игорь Корнет отстранен от занимаемой должности”, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что отныне исполнять обязанности главы “МВД ЛНР” назначен Владимир Чертков.

На днях главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий устроил пиар-акцию, выгнав “главу МВД” из захваченного им дома. “Жертвой” акции стал Игорь Корнет, который в 2014 году отобрал дом у местной жительницы. Плотницкий со своей свитой приехал к дому, прихватив с собой старую хозяйку жилья.

13 ноября Плотницкий пообещал уволить Игоря Корнета с поста “главы МВД ЛНР”.

Depo.ua