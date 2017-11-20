Кино для темных. Как проститутка сказала правду о Януковиче

Зачем российским пропагандистам срочно понадобился “известный на весь мир итальянский военный корреспондент Gian Micalessin”? И кстати, кто этот человек?

Россияне не были бы россиянами, если бы к годовщине Майдана не устроили небольшой пляски на могилах погибших. Правда, поскольку любые разоблачения made in Roissia в Украине уже безнадежно скомпрометированы и вызывают скептическое хмыканье даже у самых ватных потребителей контента, кремлевским пропагандистам пришлось нанять иностранного специалиста.

Некий “военный корреспондент Джан Микалессин” — по одним версиям, просто всемирно известный, хотя слышно о нем почему-то впервые, по другим — известный своей продажностью, а также тем, что давно выкуплен российскими пропагандистами, — снял целый фильм, показанный на региональном итальянском канале Matrix Canale 5. Фильм рассказывает о том, что снайперов, расстреливавших людей на Институтской, было четверо. Два литовца и два грузина, а руководили ими американец и украинец. Такая выверенная до мелочей национально-кадровая политика, которой позавидовал бы любой Первый отдел советских времен, должна, по замыслу заказчиков и автора, убедить всех, что во всем виноват Госдеп. Ну а кто же еще?

Версия фильма с русским переводом в Сети пока отсутствует, что указывает либо на иностранную целевую аудиторию, либо на то, что настолько фильм убог, а диалоги так ненатуральны, что лучше ограничиться их беглым пересказом и не позориться.

Конечно, итальянцы привлекательны тем, что занимают нижнее место в европейском ценовом сегменте. Они уже много лет предоставляют русским заказчиками свои услуги, готовы практически на все, а цены на них настолько демократичны, что бюджет даже одного российского телеканала позволяет прикупить трех-четырех сенаторов и горсть всемирно известных журналистов на сдачу. Даже средней руки банда, живущая грабежом жителей оккупированного Донбасса, может содержать целую итальянскую панк-группу, и тоже всемирно известную, как вы уже догадались.

Но вот качество итальянских услуг оставляет желать много лучшего. Заграничные спецы норовят свалить с деньгами, не выполнив договоренностей, а работают скверно и небрежно. К примеру, Микалессин утверждает в фильме, что “снайперы признаются: в демонстрантов стреляли не люди украинского президента Януковича, а лидеры оппозиции, которых поддерживали европейские олигархи и магнаты”. Так, во всяком случае, его цитируют в нескольких российских пересказах. Признаюсь, эта фраза ставит в тупик, даже будучи перечитана несколько раз. Кто вообще стрелял? Разве не снайперы стреляли? Нет? А кто тогда?

Да, и последнее. Даже опытным итальянским мальчикам по вызову иной раз случается проколоться и довраться до правды. По утверждению Микалессина (ничего, если я не буду каждый раз называть его “всемирно известным”?), приказ на расстрел Майдана отдавал вовсе не Янукович. И вот в это я готов поверить.

Да, Виктор Федорович, несомненно, не является высоконравственным человеком. Он идейный потомок бывшего киевского слепого и гусекрада Михаэля Самуэлевича Паниковского: шапкокрад, шельма и любитель восседать на золотом унитазе с золотым батоном в руках. Но отдать приказ стрелять в толпу — это все же не его стиль. Операция, несомненно, была реализована из Москвы, чтобы, пролив кровь, лишить Януковича всяких путей к отступлению. Окончательно скомпрометировать в глазах Запада и сделать послушной марионеткой Путина. В Москве просто не просчитали вариант его бегства, выбор которого, как ни крути, чисто по-человечески говорит в его пользу. Потому что даже самый конченый ворюга из Енакиево все-таки лучше, чем питерский кровопийца.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»