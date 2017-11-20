В Минобороны отрицают связь с арестованным в Беларуси журналистом

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что задержанный в Беларуси журналист Павел Шаройко является ее сотрудником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

«Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности», − сказано в сообщении.

«Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья», − добавили военные.

После увольнения военный журналист перешел в гражданскую журналистику и работал в ряде СМИ.

«После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности − журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь», − отметили в ГУР.

Как сообщалось ранее, в Беларуси задержан корреспондент «UA: Украинское радио» Павел Шаройко. Его подозревают в шпионаже. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook написал, что журналиста задержали сотрудники белорусского КГБ.

В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко признался, будто создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера.

“ДС”