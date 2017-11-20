Россия вернулась в 90-е. Росгвардия охраняет бандитов

Одной из самых обсуждаемых тем выходных стала перестрелка в «Москва-Сити»: во время празднования юбилея предпринимателя: конфликт на парковке закончился стрельбой.

Ситуация для современной России неуникальна: уважаемый человек Дмитрий Павлов отмечал 50-летие, как и положено, в одном из дорогих ресторанов в «Москва-Сити». СМИ называют Павлова «бизнесменом из Измайлова по кличке Павлик». Кроме того, в различных источниках он упоминался в связи с измайловско-гольяновской преступной группировкой.

В свой день рождения он собрал друзей — 250 человек, пригласил эстрадных звезд, люди культурно отдыхали. То, что произошло дальше, тоже не является чем-то экстраординарным: подъехал черный Maybach другого известного предпринимателя, есть несколько версий — то ли он приехал поздравить юбиляра, то ли просто по делам в это же здание. Предположительно, автомобиль мешал девушкам сделать селфи на фоне небоскребов Сити, и они обратились к охране, те попросили отогнать машину, возник спор, который закончился стрельбой. В результате есть раненые с обеих сторон, вроде бы даже некоторые находятся в критическом состоянии. Плюс испорченный юбилей.

Главная деталь — мероприятие охраняли бойцы ФГУП «Охрана» Росгвардии. Они также принимали участие в перестрелке и, более того, согласно предварительным данным, один из них потерял пистолет.

Естественно, сразу возникли вопросы: как так получилось, что бизнесмена с неоднозначной репутацией охраняет одна из главных федеральных силовых структур? Комментарий ведомства по этому поводу гласит: мы охраняли не бизнесмена по кличке Павлик, а его имущество, договор был оформлен соответствующим образом. Все это законом не запрещено, так что никаких претензий к росгвардейцам быть не может.

В связи с этим можно вспомнить известный инцидент, произошедший в конце 2015 года в кафе на Рочдельской улице практически в центре Москвы: там разбирались бывшие силовики — ЧОПовцы — с людьми авторитета Шакро Молодого. Дело имело резонанс и даже привело к арестам наверху. Да и в целом сообщения о стрельбе приходят периодически. Понятно, город большой — кто-то где-то что-то может и не поделить.

Однако каждый раз возникает один и тот же вопрос. Нам говорят, что хаос 90-х навсегда позади, организованная преступность и разборки теперь возможны только в кино, мы достигли стабильности, можно ничего не бояться и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Но, позвольте, произошедшее в «Москва-Сити» очень уж напоминает те самые лихие. Плюс к этому в центре событий оказались силовики, которые защищали одну из сторон. Пусть и имущество охраняли, но все-таки участвовали. Еще пара таких случаев — и есть риск перечеркнуть если не все, то многие достижения эпохи стабильности. А у силовиков почему-то год от года популярности не прибавляется. Наверное, что-то не так в системе.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»