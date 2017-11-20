С Павлом Грибом встретился консул

Встреча удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба с украинским консулом длилась семь минут

Об этом в Facebook написал отец парня Игорь Гриб.

По его словам, во время встречи было запрещено говорить на украинском языке и передавать лекарства.

“Павел капюшон не снимает, тело обсыпано язвами, состояние здоровья ухудшается”, – сообщил отец.

Напомним, 28 августа стало известно об исчезновении в Беларуси Павла Гриба.

Его отец Игорь Гриб сообщил, что сын уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях.

Он предположил, что ФСБ “выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание”.

Позже стало известно, что Павла Гриба доставили в Краснодар, в местное отделение ФСБ. Его незаконно арестовали по подозрению в терроризме и посадили в Краснодарское СИЗО.

“ДС“