МИД Украины отреагировал на поездку Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым

Украинская сторона считает упомянутый “визит”, как и другие поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, сообщает “ДС” со ссылкой на МИД.

“Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) в отношении государства-оккупанта”, – подчеркнули в МИД.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым для открытия памятника российскому императору Александру III.

“ДС”