РПЦ идет в атаку

В РПЦ назвали публичное обсуждение проблемы сексуальных домогательств и изнасилований пропагандой греха. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион. Он также предложил законодательно запретить аборты.

Гражданин России Григорий Алфеев, он же Иларион Волоколамский, помимо других солидных постов в системе РПЦ, занимает еще и должности председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянного члена Священного Синода, а потому, подозреваю, в публичных выступлениях его личная точка зрения почти всегда совпадает с позицией Русской православной церкви. Иными словами, можно смело утверждать: законодательно запретить аборты предлагает именно РПЦ, она же считает пропагандой греха любую дискуссию на темы, связанные с сексуальным насилием.

Публицист Александр Невзоров считает, что психически здоровым россиянам в принципе не стоит тратить время на комментирование мнения представителей церкви о проблемах мирян, поскольку в нормальном светском обществе их позиция должна иметь не больше веса, чем, к примеру, точка зрения членов общества любителей ролевых сексуальных игр. В идеальной картине будущего, вероятно, так и будет, но до тех пор, пока миллионы землян не перестанут путать веру с религией, религию с церковью, а духовность со всеми этими понятиями вместе взятыми, нам придется воспринимать служителей культа всерьез. В середине 60-х, после опрометчивой фразы Джона Леннона о том, что The Beatles у молодого поколения пользуются большей популярностью, чем Христос, их пластинки сжигали и топтали по всей Америке по прямому призыву церковников, признавших «битлов» группой, которая служит дьяволу и пропагандирует грех. В России ХХI века члены группы Pussy Riot были осуждены на реальный срок и прославились на весь мир именно потому, что на них обиделись те самые формально обыкновенные граждане РФ, в реальности – носители высоких церковных статусов. Короче, не сомневаюсь: слова представителей РПЦ еще долго придется переводить на нормальный русский, поскольку один только бог знает, как они будут отражаться на здоровье, благополучии и настроении россиян.

Заявление Илариона Волоколамского, на мой взгляд, означает, в том числе, и то, что в ближайшее время церковь намерена активизироваться на поле возвращения себе утерянного влияния на умы россиян, использовать любой удобный повод для напоминания о себе и вмешательства в личную жизнь граждан государства, от которого формально она отделена. Позиция РПЦ по абортам известна давно, и до недавних пор я не верил, что аборты запретят даже в случае гипотетического торжества того самого ползучего мракобесия. Даже у православных активистов случаются нежелательные беременности, а потому, смею предположить, если дело запахнет жареным, далеко не все будут благодарить бога и вспоминать слова митрополита Илариона о том, что счастье может принести и ребенок, появившийся на свет в результате изнасилования. Не верил в запрет абортов по инициативе церкви я, повторю, до недавних пор. Теперь же, когда узнаю о намерении парламентариев изменить Конституцию, прописав там некие «государственные ценности» и отказаться от примата международного права, а также принять законы о «патриотическом воспитании»и «нежелательном сотрудничестве», я не исключаю ничего. В том числе и законодательного оформления роли РПЦ в жизни российского государства.

Вам это кажется абсурдом? Но таким же абсурдом совсем недавно казалась сама возможность принятия закона о защите чувств верующих. А разве меньшим абсурдом звучит сейчас утверждение митрополита о том, что публичное обсуждение сексуальных преступлений есть пропаганда греха? Просто представьте, что через какое-то время РПЦ точно так же осудит публичное обсуждение коррупционных дел, призвав коррупционеров почаще исповедоваться. Подобная перспектива уже не кажется полным бредом, не так ли?

Я редко заканчиваю свои реплики фразами со словом «должен». Однако сейчас считаю необходимым напомнить: если мы хотим жить в по-настоящему светском государстве, считающее себя светским общество просто обязано реагировать на любую попытку церкви указывать гражданам России, как жить. Даже если эта попытка кажется не более, чем частью безобидного хайпа на модную тему. Иначе однажды мы действительно рискнем проснуться в государстве не только с одной партией, но и с одной «руководящей и направляющей» религией.

Станислав Кучер, «Коммерсант.FM»