КГБ Беларуси продолжает фантазировать о шпионстве украинского журналиста

Задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера

Об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

При этом он утверждает, что после задержания Шаройко признался, будто является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника.

“25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителям пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины”, – рассказал Побяржин.

Как сообщил представитель ведомства, в Беларуси Павел Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, “которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере”.

“В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси “шпионаж” и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей”, – добавили в КГБ.

Утверждается, что в ходе проведения следственных действий, “получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Беларуси”. Во время обыска у Шаройко якобы обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр.

“В результате Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающего под прикрытием, а также свое звание – полковник. Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельность осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси (на сайте МИД Украины указано, что в посольстве он занимал должность первого секретаря посольства Украины в Беларуси – ред.). За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата”, – отметил Побяржин.

По информации официального представителя КГБ, в МИД Беларуси 25 октября были направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против Беларуси. Спустя несколько часов, о задержании украинского разведчика, внешнеполитическое ведомство проинформировало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

«С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке», – пояснил Побяржин.

Кроме того, при сборе секретных материалов задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса «Измена государству».

«КГБ проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на внесение полной ясности в характер незаконной деятельности задержанных. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», – заявил Побяржин.

Напомним, в Беларуси задержали собственного корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко.

Перед этим белорусские силовики провели обыск в съемной квартире, где он проживал.В МИД Украины заявили, что знают о задержании Павла Шаройко и принимают меры по защите его прав.

В Национальном союзе журналистов сообщили, что Павла Шаройко задержали сотрудники КГБ Беларуси еще 25 октября и допустили к нему только государственного адвоката.

TUT.BY