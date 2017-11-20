Сурков и Волкер снова встретятся

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проведут следующую встречу в декабре

Об этом сказал источник, знакомый с ситуацией.

“Очередная встреча – последняя в этом году – запланирована в декабре и готовится предварительно в одной из стран Евросоюза”, – сказал собеседник агентства.

Обратим внимание, что Сурков находится под санкциями Европейского Союза и ему запрещен въезд в страны ЕС. Каким образом ему удастся встретился с Волкером именно на территории Евросоюза – не уточняется.

По словам источника, ключевой темой встречи будет модальность миссии ООН на Донбассе.

“Вопросы обеспечения безопасности по-прежнему являются основным неурегулированным препятствием к реализации политического сценария. Тем не менее, участники переговоров инициируют различные подходы к внедрению общих принципов стабилизации обстановки: по-разному видят модальности присутствия контингента ООН в зоне конфликта, хотя и имеют единое видение целей миссии. Поэтому им предстоит привести позиции к компромиссному сценарию”, – отметил источник.

Ранее стало известно, что во время последней встречи Волкера и Суркова, которая состоялась 13 ноября, США представили России дополнения к предложенному Кремлем варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

«Интерфакс»