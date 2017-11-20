Плотно взялись за Плотницкого

Одной из причин, по которой накрылась медным тазом идея Новороссии, является давняя неприязнь между Донецком и Луганском.

Когда говорят о «народных республиках», то чаще всего речь заходит о Донецке и вотчине окорочкового губошлёпа Захарченко. Луганску уделяется внимания значительно меньше. Но именно в бывшем Ворошиловграде сейчас стало особенно горячо в политическом плане.

Недавно по всем каналам показали, как Игорь Плотницкий заявился в дом, где обитает министр внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет и сказал ему выметаться. Дескать дом был захвачен самовольно и Корнету следует освободить жилье. Потом еще продемонстрировали хозяйку дома, заявившую о пропаже личных вещей. Всё это неспроста. Отношения между Плотницким и Корнетом обострились до предела. Борьба за распределение властного пирога достигла апогея. Чуть ранее Корнет переусердствовал в словесных нападках на Плотницкого, обвиняя его в сотрудничестве с украинской стороной. Особняк Корнету пришлось покинуть, хотя следует заметить, что и сам Плотницкий и его охрана проживают в незаконно захваченных особняках.

«Луганская народная республик»а отличается от Донецкой большей кровавостью. Все потенциальные конкуренты Плотницкого были попросту уничтожены физически. Вспомните убийства Беднова, Ищенко, Мозгового и Дрёмова. Если в Донецке в лице Ходаковского есть силы, оппозиционно настроенные к Захарченко, то в Луганске оппозицией и не пахнет. Чуть что – или подвал, или расстрел. Недавно вскрылась еще одна весьма любопытная история. Министр сельского хозяйства «ЛНР» Руслан Сороковенко заявил, что изъятое у него в прошлом году оружие было использовано как улика в деле о государственном перевороте, который якобы пытались совершить бывший премьер «ЛНР» Геннадий Цепкалов и бывший замглавы народной милиции Виталий Киселёв. Цепкалов таинственным образом умер в следственном изоляторе, Киселёв продолжается содержаться в подвале. Т.е. Сороковенко сообщил, что государственный переворот был инсценировкой, с помощью которой Плотницкий расправился со своими политическими оппонентами.

Недавно Плотницкий получил еще один болезненный удар. Пост главы «республиканской прокуратуры» был вынужден покинуть Заур Исмаилов, считавшийся человеком Плотницкого. Исмаилов по старой украинской прокурорской привычке наехал на одного из местных предпринимателей. Бизнесмен оказался не робкого десятка и нашел серьёзных заступников в Москве. Россия выступила арбитром в местечковом луганском противостоянии. Исмаилов под давлением подал в отставку. Его место занял выходец из республиканского МВД, т.е. человек Игоря Корнета. Позиции Плотницкого стали еще более слабыми.

Слухи о будущем Игоря Плотницкого крайне противоречивы. Одни говорят, что после поездки в Москву он вернулся сам не свой и пребывает в подавленном состоянии духа. Мол настоятельно рекомендовали подать в отставку пока ситуация не стала совсем критической. Другие заявляют, что позиции Плотницкого прочны и в столице России ему доверяют. Здравый разум подсказывает, что Плотницкий нужен России, прежде всего как подписант минских соглашений. Оставив в феврале 2015 года свой автограф в столице Беларуси Плотницкий тем самым обеспечил себе физическое существование и политическое будущее. При всех его огромных недостатках к нему в России привыкли и мне кажется, что в данном случае сработает поговорка: «Коней на переправе не меняют».

Плотницкий уже обтерся на должности и поэтому вряд ли Москва захочет рисковать – России явно не нужен лишний шум в информационном поле перед президентскими выборами 2018 годами. А вот словесных оплеух на Старой площади ему наверняка надавали чтобы не зазнавался и не расслаблялся.

Плотницкий это самая наглядная иллюстрация бездарности российской политики на украинском направлении. Майдан стал трамплином во власть для молодых, энергичных, наглых, амбициозных и дерзких. И в это же самое время Россия выбирает своим ставленником в Луганске абсолютно карикатурное ничтожество. Представляю, как мучаются сейчас в Луганске те, кому по роду деятельности положено хвалить и прославлять Плотницкого – найти положительные качества у данной персоны невозможно даже под микроскопом.

Плотницкий- это скучная чиновничья обрюзглая крыса с противным прапорщицким дущком и соответствующим бэкграундом, выражающемся в полном отсутствии интеллекта и культуры.

Российские кураторы, популяризируя свои наспех сварганенные республики, преднамеренно сделали ставку на героизацию Захарченко, поскольку он хоть умеет естественно улыбаться.

Есть такой старый советский анекдот – Идет Никита Хрущев по музею, рассматривает работы и вдруг возмущается: «Что это за жопа с ушами?!», а ему мигом отвечают: «Никита Сергеевич, это зеркало…». Так вот если Хрущев это жопа с ушами, то Плотницкий это жопа с бровями Брежнева. Плотницкий это просто какой-то фантастический чиновничий мутант, оживленная карикатура, будто снизошедшая к нам со страниц прозы Николая Васильевича Гоголя.

Одной из причин, по которой накрылась медным тазом идея Новороссии, является давняя неприязнь между Донецком и Луганском. Именно поэтому до сих пор «ДНР» и «ЛНР» существуют раздельно. Объединись «ДНР» и «ЛНР» в одну структуру с единым управленческим аппаратом, то немедля началась бы такая жестокая грызня за должности между донецкими и луганскими, что от народной республики и камня на камне не осталось бы.Луганск и его население более брутальное и менее культурное, чем жители Донецка. Вечно хмурая и угрюмая физиономия Плотницкого как раз и олицетворяет собой Луганск копанок. Есть и другой Луганск, индустриально-промышленный, но он ныне обезличен в политике.

Смотреть публичные выступления Плотницкого решительно невозможно. Победа Трампа, брекзит, референдум в Каталонии, а Луганском Кремль поставил править реликтового бюрократа, которому вообще не место в современном мире и политике в частности. Естественно, столь несимпатичный руководитель формирует негативный образ «ЛНР» в глазах всего мира. Достаточно всего раз увидеть фотографию или видео выступления Плотницкого, чтобы насквозь пропитаться неприязнью и ненавистью к «ЛНР». Плотницкий откровенный злодей, напоминающий негодяев из фильма «Три толстяка». Будем надеяться, что мелкий казнокрад, волнами истории ставший аж главной никем не признанной «республики» как можно скорее закончит свою политическую карьеру и ответит за всё содеянное. Материалы о грязных делах Плотницкого, собранные правоохранительными органами Украины, уже наверняка по объёмам больше, чем полное собрание сочинений Ленина.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»