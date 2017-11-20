Беларусь объявила персоной нон грата украинского дипломата

Советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата

Об этом заявил сегодня официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин. Такое решение КГБ Беларуси приняло в связи с делом задержанного украинского журналиста Павла Шаройко.

Ранее стало известно, что задержали собственного корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко.

Перед этим белорусские силовики провели обыск в съемной квартире, где он проживал.В МИД Украины заявили, что знают о задержании Павла Шаройко и принимают меры по защите его прав.

В Национальном союзе журналистов сообщили, что Павла Шаройко задержали сотрудники КГБ Беларуси еще 25 октября и допустили к нему только государственного адвоката.

БЕЛТА