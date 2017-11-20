Волкер и Сурков обсудят миротворческую миссию ООН на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине и помощник президента России встретятся последний раз в этом году

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут третью и последнюю встречу в этом году в декабре. Она будет посвящена Донбассу, о чем сообщает “Фокус” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

“Очередная встреча – последняя в этом году – запланирована в декабре и готовится предварительно в одной из стран Евросоюза”, – сказал он.

По сего словам, ключевой темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе.

“Фокус“