В Москве начинается суд над украинским журналистом Романом Сущенко

Жене и дочери разрешили свидание с Сущенко перед судом.
Украинского журналиста Романа Сущенко, которого задержали в Москве и обвинили в “шпионаже”, накануне суда посетили жена и дочь. Об этом сообщает “Украинская правда“.
Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал о посещении своего клиента родственниками в своем Twitter, опубликовав фотографию жены и дочери журналиста.
«Закончилось свидание у Сущенко… », – написал Марк Фейгин.
Закончилось свидание у Сущенко… pic.twitter.com/zA4aKrmEzt
— Mark Feygin (@FeyginMark) November 20, 2017
Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспонденто м “Укринформа” во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему предъявили обвинение в “шпионаже”. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.
24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.
Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.
Адвокат Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы.