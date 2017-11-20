В Москве начинается суд над украинским журналистом Романом Сущенко

Жене и дочери разрешили свидание с Сущенко перед судом.

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого задержали в Москве и обвинили в “шпионаже”, накануне суда посетили жена и дочь. Об этом сообщает “Украинская правда“.

Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал о посещении своего клиента родственниками в своем Twitter, опубликовав фотографию жены и дочери журналиста.

«Закончилось свидание у Сущенко… », – написал Марк Фейгин.

Закончилось свидание у Сущенко… pic.twitter.com/zA4aKrmEzt — Mark Feygin (@FeyginMark) November 20, 2017

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспонденто м “Укринформа” во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.