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Новости

В Москве начинается суд над украинским журналистом Романом Сущенко

"Украинская правда"
20 ноября 2017

Жене и дочери разрешили свидание с Сущенко перед судом.

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого задержали в Москве и обвинили в “шпионаже”, накануне суда посетили жена и дочь. Об этом сообщает Украинская правда“.

Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал о посещении своего клиента родственниками в своем Twitter, опубликовав фотографию жены и дочери журналиста.

«Закончилось свидание у Сущенко… », – написал Марк Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспонденто м “Укринформа” во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в “шпионаже”. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы.

Украинская правда

 

Tags: Журналист, Марк Фейгин, Москва, Романа Сущенко, Россия, суд, Украина

© Гуляй Поле

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