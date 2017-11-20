Основные сценарии распада России

Версии будущего РФ: православная или мусульманская цивилизация, «империя-матрица» или «Россия для русских»

Это не вброс бандеровской пропаганды, это – вечный «проклятый вопрос» всех российских великодержавников. Об этом пишет Евгений Якунов, в статее поубликованой в “Укринформ“.

…Шел май 2014 года. Путинский теоретик и мерзавец Дугин бился в истерике:

«Почему Путин не вводит войска? – стенал он. – Все равно ведь никто не признает Крым за Россией. Теперь отвечать придется за все и по полной. Корпорации Россия больше не существует…»

Хватался за сердце, предвидя: «…Хунта с опорой на США зачищает ДНР и ЛНР, десятки тысяч будут вырезаны, сожжены, искалечены, замучены бандеровской сволочью. На бессильные протесты Москвы никто внимания больше обращать не будет».

Заламывал руки: «Украинские карательные батальоны Национальной Гвардии, приглашенные Навальным и Новодворской, будут зачищать русские регионы от “колорадов” на территории РФ. Дух Киева укрепится, США будет оказывать помощь все смелее и смелее…»

Извивался в судорогах: «Далее, судьба Януковича, Милошевича или Каддафи и Саддама Хуссейна. Даже если лично Путин будет отстреливаться, это ситуацию не спасет. Победа Болотной и Эха Москвы быстро приведет к распаду России и гражданской войне на нашей территории…»

Заметьте: ни слова о помощи «бедным русскоязычным братьям», о проекте «новороссия». Зато есть о Каддафи и Хусейне. И это уже тогда…

Многие помнят этот блог 2014 года в одном из российских изданий. Но в те дни мы с вами жили другими тревогами, и до «распада России» нам дела не было. В воплях Дугина слышали одно: призыв к оккупации Украины.

Сегодня все по-другому. И дугинский блог читаешь с удивлением. Стебался бородач? На него не похоже. Нагнетал, конечно, но испуг был взаправдашний. А это значит – в то самое время, когда нас из Кремля стращали непобедимостью «русской армии», сама империя трещала по всем швам? И не этот ли треск пытались заглушить залпами российских градов?

Впрочем, трещит она давно. Дугин и раньше пророчил: «Дело с Россией настолько плохо, что мы перестали воспринимать это как угрозу. Мы сжились с распадом и вырождением. Смирились с ними».

В России публичные дискуссии на тему «дезинтеграции» уже запрещены. Но в кругах российских экспертов они идут. Продолжались последние 20 лет и будут актуальны всегда.

Российский политолог Виталий Третьяков (который сегодня все чаще грозит «распадом» Украине и Америке, а несколько лет назад слыл спецом по «распаду России») назвал этот вопрос «главным среди всех проклятых вопросов ХХI века, которыми мучается российское общество». И наличие ядерного оружия его не отменяет. У СССР оно было, и что?

Уже в разгар российско-украинской войны, в 2015 году, главный научный сотрудник Института философии РАН, преданный путинист Владимир Шевченко опубликовал статью «К дискуссиям о распаде России…», где разложил по полочкам сценарии дезинтеграции и выдал рекомендации для власти: что с этим всем делать.

Статья была своеобразной рецензией на другой опус – сборник цитат политиков и ученых о том же таки распаде России. А эпиграфом к нему сгодился бы мем авторства Дмитрия Медведева: «Распад Союза может показаться утренником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом в современной России».

Всего сценариев – если не «утренника», то, стало быть, «вечеринки по-взрослому» – в российских источниках я насчитал как минимум 7. Причем, некоторые из них в глазах дугиных, карагановых, мигранянов с кургинянами и прочих кремлевских провидцев и провокаторов рисуются как сценарии «спасения»…

СЦЕНАРИЙ № 1. ОТПУСТИТЬ ВОЖЖИ – И ТРЫНДЕЦ

Сценарий демократизации России для ее же спасения когда-то казался перспективным. Дайте людям волю, позвольте свободные выборы, – и народы России заживут дружной семьей. Многие там до сих пор в это верят и ждут только смерти Путина.

Верил в демократию и Горбачов. Но она развалила СССР. И процесс развала, подозревают российские политологи, продолжается до сих пор.

Почему же «демократическая Россия» в нынешних границах невозможна? Сам не желая того, причину озвучил В.Шевченко, задавшись в статье вопросом: «Прежде всего, следует дать ответ на вопрос, а почему все нации и народы страны должны и далее жить вместе?»

А действительно, почему? Когда малые и большие этносы загонялись в «тюрьму народов», никто не интересовался общностью интересов порабощенных и поработителей. А часть территорий, пишет российский политтехнолог Станислав Белковский, вообще захвачены со «служебными целями». Как Чечня и Ингушетия, которые, по его мнению, притачали к империи в качестве «поводка для поддержания контроля над Закавказьем. Сейчас собака от нас сбежала, а поводок остался».

«Россия, – вторит ему экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, – нежизнеспособна, потому что не является добровольным объединением людей вокруг каких-то перспектив и ценностей. Она не имеет причин и желания жить вместе».

Чем все закончится, если в сборище чужих друг другу народов «развести всю эту демократию, дать всем волю, отпустить вожжи? Трындец будет России: растащут, разворуют, развалится страна на десятки удельных княжеств», – пишет Кох. Паясничает, конечно, но от правды не далек.

«Демократия в России – имитация, – рассуждает еще один известный россиянин – правовед (и старообрядец) Владимир Карпец. – Поэтому требования “проводить честные выборы” аналогичны требованиям диссидентов “соблюдать Конституцию”. К чему это привело? К распаду СССР. И в нынешней «России требования соответствовать принципам демократии означают… еще один, уже последний, распад».

И – приговор от автора «рецензии о сценариях распада» В.Шевченко: «Стремление к созданию в стране парламентской республики западного типа направлено против сохранения вертикали национально-государственного устройства».

Итак, россиянин, слышишь – «демократия», читай – «распад».

Идем дальше.

СЦЕНАРИЙ № 2. БУРЯТ ПО ИМЕНИ РУССКИЙ

Среди русских скреп самой надежной считается русский национализм. Может быть он, во главе с фронтменом Навальным, не позволит России распасться?

Впрочем, национализм в России – забавная штука. На всех тусовках его приверженцы бродят по Москве двумя колоннами. Враждующими. Одна – побольше, где официальные националисты митингуют за «российскую империю». Другая – поскромнее, там запрещенные националисты – за «Россию для русских».

Двуглавость этой скрепы уходит корнями в конец ХIХ века. «Национал-империалистов», испугавшись рождения наций в Европе, искусственно вывел Российский императорский двор. И сделал это, как выразился историк Бенедикт Андерсон, «путем натягивания маленькой, тесной кожи нации на гигантское тело империи».

Вторых породили Тютчев, Соловьев, Достоевский с их «русской идеей», в которой русский – это обязательно славянин и православный. От них пошли когда-то «черная сотня», а нынче – «русские арийцы», изобретенные главой думского комитета Никоновым, и «лишняя хромосома» Мединского.

Смешно то, что эти «хромосомщики» и «черносотенцы» стали как кость поперек горла имперской идее.

«Бурят, живущий на территории России, он в то же время и россиянин», – глубокомысленно замечает В.Шевченко. Но только до тех пор, пока не сообразит, что он совсем не славянин и ни разу не православный. И начнет понимать, что он бурят. И захочет учиться на бурятском языке, а потом своей бурятской государственности потребует.

Слово «нация» для России смертельно опасно, пугает Шевченко: «И требование отказа от своей нации в пользу российской ведет лишь к разогреву этнических конфликтов с непредсказуемыми последствиями».

«Русская национальная идея» уже дважды за последние полтора века вылезала боком. «Попытка спасти в начале XX в. многоэтничную империю, превратив ее в русскую империю, закончилась распадом империи», – напоминает Шевченко.

Так же бесславно завершилась и русификация под брендом «новая историческая общность –советский народ» в 70-80-х годах прошлого века. Отпор ей в национальных республиках привел к распаду СССР.

Но в России, похоже, все пошло по третьему кругу. Одни считают, что лозунгом «Россия для русских» можно предотвратить распад страны. Другие (национальные республики и этносы) на русскую скрепу отвечают своей – учат детей родному языку и истории народа.

В Кремле с идеей о России для русских борются, как могут. Путин назвал ее «лозунгом придурков», имперский «националист» В.Крюков заподозрил в ней «элемент ксенофобной диффузной войны» развязанной «внешними силами» (Америкой, конечно). А футуролог Сергей Переслегин обещает, что «Россия для русских» если и возможна в будущем, то как «полоска российской земли от 200 до 600 км от Астраханской области на юге до Мурманской на севере и под условным названием «Московия».

«Неправильных» русских националистов разгоняют и сажают. Но тренд набирает популярность.

А параллельно ширится лозунг «Чечня для чеченцев» или, например, «Татарстан для татар». Пытаясь загнать последних назад, в шкуры «русских», Путин сначала отказался продлевать государственный договор с мятежным Татарстаном, потом запретил «насильственное изучение» в республике родного языка. И, наконец, прокуратура пригрозила учителям нерусской словесности уголовными делами…

С национализмом не склеивается…

Но ведь есть ведь еще одна скрепа – самая несгибаемая!

СЦЕНАРИЙ № 3. ГУНДЯЕВ В ЧАЛМЕ

Журналист Александр Невзоров как-то написал: “Хотел бы я видеть Кадырова президентом России? Да. Ради того, чтобы посмотреть на Гундяева в чалме”.

Обидно для патриарха Кирилла сказано? Думаю, он реалист и понимает, к чему все идет. А катится к тому, что следом за крахом идеи «русской нации» грядет девальвация такой красивой метафоры, как «русская православная цивилизация».

Сама попытка представить царскую Россию отдельной цивилизацией принадлежит российскому культурологу Николаю Данилевскому (арестованному в свое время по делу «петрашевцев» и отправленному царем подальше от столицы «изучать Ледовитый океан»). Находят россияне слова о «русской православной цивилизации» у философов Арнольда Тойнби и Сэмюэля Хантингтона.

Конечно, это круто – быть цивилизацией: фараоны Египта, Олимп Античного мира, Мекка ислама, индуистские тонкие миры, Конфуций в Китае и… Путин в России!

Но с распадом СССР блеск этой цивилизационной метафоры потускнел. А рост рождаемости в мусульманских ареалах РФ и массовый переход славян в ислам делает саму идею не актуальной.

Аргументом могут послужить недавние многотысячные митинги мусульман в поддержку далекой и призрачной Ньянмы. Кириллу таких скоплений верных не собрать.

При нынешних раскладах впору говорить о России как части исламского мира. Бывший советник Путина Андрей Илларионов обращает внимание на растущую роль в российской политике мусульманской «Чечни, религиозные стандарты которой несовместимы с Россией». Политтехнолог Станислав Белковский уверен, что Чечня, Дагестан и Ингушетия уже оформляют на территории России свою собственную цивилизацию, и «в обозримой исторической перспективе покинут состав РФ. Хотим мы того или нет».

А российский политолог Андрей Пионтковский не оставляет шанса для надежд: «Россия уже давно платит дань Кадырову». На вопрос журналиста: «Как можно остановить развал государства?» Пионтковский отвечает: «Никак. Путин – это последний хан Золотой Орды». И надо привыкать к тому, что придется «вернуться в монгольскую империю с центром в Пекине».

И это только ислам. Тот же Владимир Шевченко насчитал «в рамках Российской Федерации» еще «ряд локальных цивилизаций – буддистскую цивилизацию, арктическую (циркумполярную), кавказскую (иногда с добавлением «горная»)».

Кириллу впору запретить своим подопечным употреблять слово «секта» ибо не сегодня-завтра так назовут саму РПЦ. И что тогда будет? «Будет, – предсказывает В.Шевченко, – самый конфликтный сценарий распада Российской Федерации».

Так что и в этой версии все плохо.

СЦЕНАРИЙ № 4. БОМБА В МАВЗОЛЕЕ

Есть в Москве один товарищ, который днюет и ночует на Красной площади, и никакой Росгвардией его оттуда не выживешь. Путин этого «мыслителя» терпеть не может.

«В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему, – вскипел он во время дискуссии о роли Ленина в истории России. – Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом”.

Не любит вечно живого Ильича и путинский малюта скуратов, хозяин Чечни – Кадыров. Дескать, безобразие – «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвецом».

Первый коммунист России Зюганов обиделся. С Путиным он спорить не рискнул, но с Кадыровым разругался. Коммунисты и беспартийные с интересом наблюдают за разрушением еще одной скрепы.

Хотя, если следить за мыслью профессора Шевченко, то Ленин поступил умнее Николая Второго. Он не загонял инородцев в «Россию для русских», оставил окраинам внешние национальные атрибуты, но запретил веру, заменив ее религией классовой борьбы и коммунизма.

Построенный им тоталитаризм российские геополитики любовно называют «Красным проектом». И очень многие в РФ считают его возрождение лекарством от распада России.

Вот как это поэтически описывает В.Шевченко:

«Когда Красный проект воодушевлял всех граждан страны, когда вера в светлое будущее, которое они строят своими руками, была незыблемой, страна имела удивительные достижения. Их можно назвать, подобно русскому чуду, советским чудом. Шло становление можно сказать единой советской нации… Складывалась и советская цивилизация».

Тут вам в одном флаконе и «чудо», и «нация», и «цивилизация» – полный комплект. Это не прямое указание власти, что мол, хорошо бы вернуться в прошлое. Это намек. Как и совсем недавняя, к годовщине смерти, реабилитация в российских СМИ Брежнева. Даже либеральные блогеры прослезились: таким был старичок генсек человеколюбом. Таким государственником…

Но Путин почувствовал опасность – столетие «великого октября», гад, так скомкал! И не потому, что он скорее Гитлер, чем Ленин, и ему ближе «Коричневый проект», чем «Красный». Просто в Кремле понимают: попусти этим бредням о «диктатуре рабочего класса» – все может закончиться национализацией и расстрелами олигархов. А кто в России первый олигарх? Вот то-то же…

СЦЕНАРИЙ № 5. МОДЕРНИЗАДНИЦА

Напротив, кучка людей (главным образом те самые олигархи и их клиенты), уверена: предотвратить распад России можно лишь модернизацией всей страны. Армию ведь смогли осовременить, ядерное оружие модернизировали, почему страну нельзя?

Отличная идея! Но, как считают российские специалисты по «распаду» – не для России.

В рамках так называемого «Изборского клуба» в свое время обсудили риски модернизации и пришли к выводу, что она может повлечь за собой распад России. Причины – «социально-экономическая дифференциация, отчуждение элит от народа, противопоставление так называемого креативного класса остальным группам населения» – считает пропутинский экономист Андрей Кобяков, возглавляющий «Институт динамического консерватизма» (интересное название института, чем-то напомнило Ярослава Гашека с его «Партией умеренного прогресса»).

А в так называемой «Русской доктрине» прямо угрожают, что модернизация приведет к власти транснациональные компании, которые скупят все ключевые отрасли и превратят Россию в конгломерат банановых республик.

Есть такие, что прямо заявляют: начнем модернизироваться, империя окажется в заднице. «Основным дезинтегрирующим фактором» назвал «рыночную модернизацию» российский культуролог Игорь Яковенко. Причина – насильственное сожительство в одной стране «компьютерных» и «лапотных», депрессивных регионов. В список которых входят Алтай, Еврейский АО, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Забайкалье, и даже Кировская, Псковская и Орловская области.

И бывшему Кенигсбергу нет смысла кооперироваться с дремучей глубинкой – ему легче модернизироваться в кооперации с Германией. А Дальнему Востоку – с Японией. И зачем тогда жить в одной стране?

Русский народ злостно не желает никаких модернизаций. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский не так давно цитировал и горячо поддерживал вывод своего друга-журналиста о том, что причины депрессивности русской глубинки надо искать в «фундаментальных характеристиках русского народа»: «В России два народа, – писал он. – Крохотная кучка думающих, и огромная «непродремавшаяся» масса российского обывателя, не меняющаяся уже много веков».

СЦЕНАРИЙ № 6. СПЯЩИЕ В МАТРИЦЕ

А что нужно «непроспавшимся»? Конечно, спать и видеть сны. Помните фильм «Матрица», когда обывателя кормят через шланг разной дрянью, а ему снится, что он жует бифштекс с кровью?

Нечто похожее предлагает в своей статье В.Шевченко и для российской власти, чтобы не допустить распада империи. Не возвращение к демократии, не русскую идею, не православную цивилизацию, а «матрицу имперскости»!

Российскую империю, пишет он, уже не восстановишь. Не вернуть и сталинский СССР. Но не беда! В каждый новый отрезок будущего можно строить что-то новое, что на поверку будет той же империей, только не под соусом «бешамель», а под китайским кисло-сладким.

«Почему, – вопрошает автор «Дискуссий о распаде…», – не подумать над тем, что империя по каким-то серьезным причинам не уходит, что она постоянно регенерирует себя, воспроизводит каждый раз в специфической форме свою атрибутику… Пока существует матрица российской государственности, будет проявлять себя духовная связь между жителями страны».

И дальше – апофеоз: «Верховная власть своей «идеологической» работой вселяет уверенность в величии духовного замысла, в правоте своего дела и вместе с церковью борется с отступниками и неверующими за великое дело и предназначение империи…»

А знаете, этот сценарий похож на реальность.

Российский «эксперт по вопросам информационной безопасности» Вячеслав Гусаров удивляется тому, что россияне, нищенствующие в депрессивных регионах, верят, что «ситуация в России стабильная, жить хорошо, и руководство страны беспокоится о людях». «Население России не видит положительных изменений в своей жизни, но продолжает верить в идеи Кремля и поддерживать Путина. Возможно, даже себе во вред – что, по сути, является парадоксом. Люди счастливы, потому что не понимают, в какой мере они зазомбированы», – зафиксировал Гусаров.

Причина – четверть века кормежки через шланг пропагандой из «ящика», превратившей Россию в то, что Гусаров назвал «обществом слепых». Слепых приверженцев русской имперской идеи. А Константин Боровой – «просто психически нездоровыми людьми».

Вот она – «матрица», как спасение от катастрофы! Россия, может быть, распадется. Но это не важно. Главное, что население об этом не узнает.

СЦЕНАРИЙ № 7. РАСПАД ПРОТИВ РАСПИЛА

Впрочем, Кремлю рано радоваться.

Потому что подспудно российским обществом движет совсем другая матрица. Ростовский политолог Михаил Ремизов называет ее «матрицей системного сепаратизма».

И речь не столько о борьбе за право наций на самоопределение, сколько за «признание права народов на недра в рамках территории их расселения». Это политолог считает еще более опасным, ибо налицо «готовая лазейка для энергополитической десуверенизации страны».

Что самое интересное, идея такого энерго-земле-полезноископаемого суверенитета местным российским элитам нравится. «Война экономических суверенитетов» в России не утихает.

Чего только стоит движение за суверенитет Сибири, которое центральная власть в Москве каждый раз прессует с особой жестокостью, а оно возрождается. И не удивительно, пишет известный кремлевский теоретик Сергей Кургинян. – “На немереных просторах к востоку от Урала живут всего 32 млн человек – население 2-х Голландий. А в самое последнее время население здесь вообще убывает. Природные же богатства Сибири известны». И если поделить их на всех сибиряков, они окажутся миллиардерами.

Наметился в последнее время и движ за независимость Дальнего Востока.

Распад России на отдельные государства – это не страшно и даже полезно, считают немало российских мыслителей. Это спасение от «распила» и развала экономики.

Лет 7 назад московский журналист Борис Туманов предложил свой “выход из державности”. По его мнению, «при всей своей анахроничности трехвековой опыт Новгородской республики показывает, что спасительной альтернативой имперской неэффективности могла бы стать демократическая раздробленность России на естественные экономические пространства (например, европейская Россия, Урал с Западной Сибирью, Восточная Сибирь с Дальним Востоком)».

Журналист надеется, что эти пространства «в любом случае останутся русскими, а потому не столь уж и важно, будут ли они сосуществовать в виде некоей конфедерации или как независимые государства»

«Только раздробленность, избавляющая Россию от мертвящей хватки “вертикали власти”, может дать импульс к естественному возникновению собственно русского гражданского общества и открыть путь к столь же естественной модернизации русской экономики», – убеждает Туманов.

Распад России – «это способ выживания граждан, территорий», – ставит вопрос ребром известный всем Константин Боровой. «Его не стоит бояться, – увещевает Кох. – Ведь первый распад России уже состоялся – в 1991 году. И ничего, даже Путин не помер, не погиб в бою за единство Родины, а даже помогал ее разваливать. Мы спокойно пережили крах СССР, то почему мы не сможем пережить и “то, о чем нельзя говорить”?

…Словом, как писал один мудрый литератор: «в канаве драка продолжалась».

* * *

Так распадется Россия или нет? – спросит читатель.

Они там думают, что пока еще нет. Что пролитой кровью – украинской и русских наемников – они склеили надтреснувший глиняный горшок империи до лучших времен. Но война для агрессора – не лекарство от внутренних болезней. Это всего лишь анестезия. Неприятные ощущения снимает, а болезнь не лечит.

Просто нашло онемение по части сценариев имперского будущего. Предынсультное оцепенение. Если впереди ядерная война с Америкой, то на кой волноваться о естественном распаде России? До него еще надо дожить. Утопленнику, как говорят, Альцгеймер не страшен.

Хотя, все это не наши проблемы, а – «проклятый вопрос» прОклятой страны. Нам главное, чтобы развод территорий у них прошел тихо-мирно, без пыли (радиоактивной) и сбитых гражданских лайнеров. Чтобы все как-то обошлось.

Евгений Якунов, “Укринформ“