На фоне Змея Горыныча плюгавый президент

Современный российский патриот живет в трудное время. Я бы даже сказал – неприятное время. Особенно это касается патриота-творца и патриота-гуманитария.

Вот при Сталине все было просто: главное строго следовать цитатам. Причем, самым свежим, а про старые цитаты лучше не вспоминать. Причем, это касалось не только политики и литературы, но и точных наук, например, статистики. Произнес Сталин в докладе о проекте Конституции 1936 года слова о том, что в СССР жили «около 60 наций, национальных групп и народностей» – значит, перепись 1939 года должна соответствовать. И руководители ЦУНХУ (Центрального управления народно-хозяйственного учета) точно знали, какой результат они должны получить, если не хотят повторения «дела статистиков», когда организаторы переписи 1937 года были обвинены во вредительстве и расстреляны.

Сегодня патриоту сказать что-то патриотическое и не быть осмеянным в социальных сетях нет никакой возможности. Агентство ТАСС, солидная государственная структура, 18.11.17 солидно и патриотично осветило солидную патриотическую акцию – открытие президентом России Путиным памятника одному из своих предтеч – императору Александру Третьему в Ялте. В материале ТАСС солидно и обстоятельно описан сам памятник, а также стоящая за ним стелла, на которой изображены достижения Александра Третьего. В числе достижений, отмеченных на стелле, ТАСС обратил внимание на создание Третьяковской галереи, Исторического музея, а также на то, что, что во времена царствования Александра Третьего жили и творили такие люди, как, в частности, Федор Достоевский и Дмитрий Менделеев.

И тут же нашлись зануды, которые – нет бы промолчать! – принялись цепляться к пустякам, устроили в социальных сетях переполох и всякую русофобию. Мол, датой создания купцом Павлом Михалычем Третьяковым Музея изобразительных искусств принято считать 1856 год, а Исторический музей был создан в 1872 году. То есть оба этих объекта культуры были созданы при убиенном папеньке того императора, правлению которого они были зачем-то приписаны.

Александр Третий вступил на царство 14.03.1881, а Федор Михайлович заблаговременно умер 9.02.1881, то есть, не дождался совсем немного. Что же касается Менделеева, то свою таблицу он открыл в 1869 году, то есть, опять-таки, задолго до «благословенной» эпохи Александра Третьего.

Могу себе представить, что творится в душах патриотов, когда до них доносятся эти мелочные и злобные придирки. Казалось бы, Мединский уже все сказал про историческую истину, а целый ВАК это повторно проштамповал. Взвесь на весах национальных интересов и узнаешь, где истина. Главное, чтобы весы всегда были в правильных руках. «Сталина на них нет!» – шепчет патриотическая душа, наблюдая весь этот разоблачительный и очернительный шабаш. Он бы быстро объяснил, когда кто умер, а главное, смог бы точно предсказать дату смерти очернителей. И оказался бы прав.

Когда плюгавый Путин стоял рядом с четырехметровым истуканом царя, он, видимо, хотел казаться преемником и наследником империи. Он очень старается, но все время получается пародия. Особенно, вот эти слова, сказанные на фоне насквозь лживой стеллы: «Движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям»…

За спиной истукана, над стеллой, в которой почти все – вранье, парит странное животное: громадный орел с двумя головами, похожий на Змея Горыныча. В реальности такие мутанты долго не живут. Длительность их существования в истории России обеспечила вера россиян в имперские сказки. Когда эта вера закончится, у имперской птички отвалится как минимум одна голова, а может, и сразу обе. Птичку, конечно, жалко, но население планеты, которой этот мутант угрожает, все-таки жальчее.

Игорь Яковенко