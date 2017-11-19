Добро пожаловать в новое язычество.

Мы неслучайно живем в эпоху расцвета конспирологии. В представлении конспирологов миром правят всесильные существа, не оставляющие нам права выбора. Так проще: это позволяет снять с себя ответственность.

Донаучное мировоззрение объясняло все происходящее божественным провидением. В одной части земного шара гром объясняли тем, что Илья-пророк в колеснице по небу катается, а в другой — вкладывали молнию в руки верховного божества, распоряжавшегося ею по своему усмотрению.

Религиозное сознание не допускает совпадений. Любое природное явление — это промысел высшей силы. Любое событие — следствие чужой воли. Чтобы выжить, человечество придумывало себе приметы и талисманы. Оно назначало ответственных за стихии и приносило им жертвы, чтобы снискать расположение. И все последние столетия были полем битвы между научным сознанием и мифологическим.

Шло время, и наука объясняла реальность. Молния перестала быть знамением небес, а стала лишь электрическим разрядом. Медицина отправляла в небытие эпидемии, биология продлевала жизнь, ботаника боролась с неурожаями. Физика и химия дали ответы на большинство вопросов, которые до этого оставались в монопольном распоряжении у религиозного сознания. Но обывательский спрос на богов никуда не делся. Они просто перекочевали с небес на землю.

И мы неслучайно живем в эпоху расцвета конспирологии.

Потому что в представлении конспирологов миром правят все те же всесильные и всемогущие существа, которые вдобавок не оставляют людям право на свободу воли. Все происходит лишь благодаря таинственной мировой закулисе, дергающей, как кукловод, обывателей за ниточки.

“Рокфеллеры”, “Ротшильды”, “Кремль”, “Вашингтонский обком” — новым богам люди дают разные имена, но суть неизменна. Всех этих персонажей конспиролог наделяет бесконечным могуществом и способностью контролировать мир. Свободы воли не существует. Стечения обстоятельств тоже. Совпадения объявляются частью масштабного плана, в котором не бывает изъянов.

Боги были нужны, чтобы объяснять природное. Когда природное объяснила наука — боги потребовались, чтобы объяснять социальное. Социология, политология, экономика или история дают слишком скучные объяснения. Куда заманчивее придумать всесильное, спустить его с небес на землю, наделить свободой воли и дать ему право вершить свой суд над разобщенной толпой обывателей.

Средневековому крестьянину было бессмысленно объяснять природу землетрясения — его знаний не хватило бы, чтобы понять логику процесса. Точно так же бессмысленно объяснять конспирологу природу каталонского референдума или исламского фундаментализма. Он все равно найдет того, кого объявит архитектором. Кого наделит непостижимой, осознанной и высшей силой. И в кого будет истово верить.

Конспирология удобна. Уж если тебя окружают могущественные боги — то какой с тебя спрос? Ты лишь винтик в их играх, знай живи себе, радуйся простому и не думай о сложном, ведь оно все равно от тебя не зависит. Социальные боги заменили небесных — потому что природа не терпит пустоты. А спрос на безответственность неизбывен и вечен.

Булгаков был прав — люди не меняются. Пикейные жилеты — это новые религиозные фанатики. Некомпетентность, присвоившая себе монополию на объяснения. В их уравнениях всегда очень мало неизвестных. Если реальность не вписывается в их картину мира — тем хуже для реальности.

Отчасти это мировоззрение мы унаследовали из собственного ХХ века. Семьдесят лет, прожитых в условиях социального эксперимента, десятилетия разговоров про “закулису”, три поколения веры во врагов, которые “злобно гнетут”, дали метастазы. Нам было легко поверить в новое мистическое, потому что нас долго отучали от рационального.

Особенность и в том, что существование крупных игроков никто не отменяет. Мы живем в мире, где слабые учитывают интересы сильных. Где агенты влияния — это реальность, а не выдумка. Где компромиссы происходят за счет тех, чей удельный вес и влияние меньше.

Но при этом мы живем в мире, который сложен. В этом мире иногда политику определяет экономика. А иногда наоборот — политика подчиняет себе экономику. А порой и то и другое становятся заложниками чьих‑то персональных амбиций. Или эмоций. Или фантомных болей. Или исторической традиции.

Упростить мир незнанием. Снять с себя ответственность. Присвоить право на объяснения. Поделить все на черное и белое. Каждый конспиролог похож на волхва, желающего толковать знамения. Знания подменяются верой. Сомнения — безапелляционностью. Рациональность — невежеством.

Добро пожаловать в новое язычество.

Павел Казарин, «Новое Время»