Соседи над обрывом

Украинцам пора понять: обострение отношений с соседними странами, как в последнее время с Польшей и Венгрией, неизбежно. И причина не только в том, что их национализм задевает наш язык и нашу территорию.

Помним о Львове и Вильнюсе — такой баннер появился 11 ноября на впечатляющем своей многочисленностью марше польских националистов. “Конечно, помним”, — мысленно отозвалось впечатляющее количество украинцев и литовцев.

Почти 30 лет назад Восточная Европа вдохновила мир своим избавлением от коммунизма. Свобода и процветание казались неизбежными. А ужасы прошлого должны были гарантировать, что отката назад не произойдет. Но нет. И сегодня Восточная Европа как‑то не вдохновляет.

Авторитаризм, национализм, коррупция, исторический реваншизм, аннексия территорий и открытая война происходят здесь и сейчас. ЕС пытается, но не может решить эти проблемы, включая обострение отношений с собственными членами — Венгрией и Польшей. Регион трясет. Да и не только его. Ключевым является национализм. Он стал трендом, вскрывающим исторические раны и определяющим суть политики. Мы не можем это игнорировать.

Горькая ирония — в том, что Майдан, запустивший процесс фундаментальных изменений в Украине, был явлением глубоко либеральным. Но агрессия России ударила по этому либерализму, сделав национализм более релевантным и действенным. А наступление национализма в Восточной Европе усилило релевантность.

Да, национализм может быть полезной игрой, если в нее не заигрываться. Но это непросто: когда вместо корректности господствует прямолинейность, обострять проблемы выгоднее, чем решать их, а поиск компромиссов выходит из политической и общественной моды. Такая модель создает безумные риски для демократических государств и международных отношений, поскольку бьет по главному — безопасности. Безопасность человека, общественных институтов и целых стран испаряется на глазах.

Восточная Европа сейчас — пространство тех, кто ступил на острое лезвие и пытается по нему бежать. Кто‑то вынужденно, кто‑то — с неподдельным удовольствием. Украинцы склонны к сокрушительной государственной самокритике. Один из наших мемов: “Мы сами во всем виноваты”. Но это не так. Мы не виноваты в том, что национализм соседей по историческим причинам задевает нашу территорию. Мы виноваты лишь в том, что за последние три года ощутили в себе силу защищаться. Вот в чем причина обострений в отношениях с соседями.

Конечно, существует альтернатива — оставаться показательно белым и пушистым. Таких любят. Но есть проблема — с такими не считаются. Особенно в условиях текущего момента.

Можно, например, не открывать себе и миру свою историю. И не будет ссор с Польшей. Но тогда нашу историю откроет Польша. Можно не защищать украинский язык. И не будет ссор с Венгрией. Но тогда Венгрия защитит монополию венгерского языка на Закарпатье. И Будапешт, и Варшава будут при этом правы с точки зрения своего национального интереса. Но у нас же свой интерес. И да, мы должны слышать своих соседей. Но и они должны слышать нас.

23 года кротости не сделали нас сильнее. Майдан и война с Россией сделали. Сейчас нам не хватает только экономических мышц. Остальные за последние три года мы накачали. Так вот: нельзя одновременно становиться сильнее и сговорчивее. Особенно, если вокруг сильные игроки с собственными аппетитами.

Это отлично подтверждает пример Турции. В 2009 году концепция министра иностранных дел страны Ахмета Давутоглу Ноль проблем с соседями стала официальной доктриной. А с соседями у Анкары накопился целый ворох проблем. Политика Давутоглу казалась сверхзадачей. Но у Турции были деньги и вдохновение на ее реализацию. Все были в восторге. Включая соседей. Тогда же наша южная соседка становилась сильнее и возрождала свою османскую идентичность. Соседи понимали это и не играли в добродушных ангелов. Они прагматично пытались получить свою национальную выгоду от уступчивой идеи о “ноле проблем”. Ситуация быстро входила в клинч. Конфликты посыпались как из рога изобилия. Доктрина сменила статус с перспективной сверхзадачи на невыполнимую утопию.

Будет наивно полагать, что если в самой Украине и вокруг нее национализм на подъеме, если мы, наконец, взялись за формирование собственной идентичности и защиты своего языка, то эффективной для Киева будет стратегия Ноль проблем с соседями. Столкновения неизбежны. И если мы не защитим свою идентичность и язык, то не защитим и свою территорию. Поэтому должны защищать. Не отказываясь от поиска решений в спорах с соседями. Даже если в этом поиске и нам, и соседям придется бежать по лезвию. Цель у всех (кроме России) одна — добежать до финиша без кровавых порезов.

Дмитрий Кулеба, «Новое Время»