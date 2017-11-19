Вам хорошего настроения. Оккупантам не нужен зажиточный Крым

Российским властям в среднесрочной перспективе выгоден низкий уровень жизни в Крыму. Экономическая стагнация позволяет «разгрузить» территорию, оставив в республике только военных, послушных бюджетников и пенсионеров. Кремль добивается ослабления санкций Запада исключительно ради технических нужд военной базы, созданной на полуострове.

Низкие доходы населения на фоне растущих цен – реалии современного Крыма. По основным параметрам качества жизни полуостров заметно проигрывает многим регионам соседней России. Местные власти заявляют о небывалом росте доходов республики, но при этом пеняют на санкции и обещают улучшения в региональной экономике после открытия Керченского моста. Но с каждым месяцем все меньше крымчан верят их бодрым заверениям.

С начала аннексии Москва и подконтрольные ей власти республики неоднократно сообщали о повышении благосостояния по сравнению, как они выражаются, с «украинским периодом». Согласно их отчетам, средняя зарплата в Крыму колеблется в пределах 30 тысяч рублей. Директор подконтрольного России Центра занятости Симферополя Сергей Бродовский утверждает, что среди бюджетников самые большие доходы у врачей. «Средняя заработная плата наших вакансий составляет порядка 26,5 тысяч рублей. Врачи получают от 29 до 32 тысяч рублей, госслужащие – до 27 тысяч рублей», – сказал чиновник.

Обыватели воспринимают такую информацию с еле скрываемым раздражением. Пристойные доходы в Крыму наблюдаются у российских военных, силовиков, руководителей бюджетных учреждений и приезжих специалистов. Симферопольцы получают на руки около 15-20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения аренда однокомнатной квартиры в спальном районе со «средним» ремонтом обойдется в 22-25 тысяч в месяц. Жилье с нормальной мебелью и бытовой техникой – около 30 тысяч рублей. Иногородние признают, что можно найти съемную квартиру и за 17-18 тысяч в месяц, но жить там будет невозможно. В других местах ситуация с доходами населения еще хуже. Жители Армянска жаловались в соцсетях, что работы в городе как бы хватает, но в объявлениях указывают весьма скромные оклады в 8-10 тысяч рублей. Для жизни в Крыму это – вообще не деньги. В среднем за один поход в магазин придется выложить свыше тысячи рублей. Речь идет о стандартном продуктовом наборе для семьи из 3-4 человек: мясо, крупы, яйца, молоко и овощи.

Еда, одежда, лекарства, коммунальные платежи и проезд – основные статьи расходов. Крымчан обнадеживают, что ситуация изменится с открытием Керченского моста, который соединит полуостров с соседней Россией. Отчасти это позволит решить логистические проблемы, но экономические перспективы проекта вызывают сомнения. Неизвестно, какова будет реальная пропускная способность объекта и сколько он вообще простоит без укрепительных работ. Власти могут ограничить поток грузов из-за сложной геологии в проливе. Пока речь идет о запуске автомобильного переезда. Когда именно откроют железнодорожную линию (в плане организации поставок она сама важная), пока точно не известно. Указана лишь предварительная дата – 2019 год.

Керченский мост не решает две другие проблемы. Во-первых, российские торговые сети и банки все равно не зайдут в Крым из-за угрозы санкций. Во-вторых, сомнительно, что российский и местный бизнес, подконтрольный властям, захочет терять сверхдоходы от торговли продуктами, спиртным и сигаретами. Открытие моста может повлиять на ассортимент товаров, но не на цены.

При детальном анализе политической ситуации в республике и в соседней России может выясниться, что Кремлю выгоден низкий уровень жизни на полуострове. Стагнация и отсутствие перспектив выдавливает из Крыма активную молодежь, которая выросла и получила образование еще до аннексии. С точки зрения российских властей, эта часть крымчан имеет опыт «негативной социализации»: они привыкли к политическим и экономическим свободам. Одни перебираются в российские регионы, где со временем могут превратиться в «полноценных» граждан этой страны. Другие вынуждены выезжать на материковую часть Украины. В основном так поступают те, кого не устраивает политическая обстановка на полуострове. Таким образом, Москва медленно, но уверенно избавляется от потенциальных «смутьянов». Кампания по изъятию российских паспортов у жителей полуострова также укладывается в логику борьбы с «лишним» населением.

Из Крыма пытаются сколотить огромную военную базу и дом престарелых одновременно. Москва добивается от Запада смягчения санкций не ради крымчан, а ради технических нужд армии. Российское правительство планирует наладить работу оборонных предприятий, но без иностранного оборудования и собственной генерации электричества сделать это почти нереально. Нужды местного бизнеса, также страдающего от санкций, для властей не являются приоритетом. Военные, спецслужбисты, бюджетники и пенсионеры – «идеальные крымчане», с точки зрения Москвы. Силовики обеспечивают функционирование и развитие армейской группировки, а бюджетники со стариками – пассивно поддерживают власть, сидя перед телевизором.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»