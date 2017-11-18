Зимбабве все? Крым теряет “друзей”

Зимбабве, у которой нынешние руководители полуострова хотели учиться жизни под санкциями, возможно, скоро вернется в сообщество цивилизованных стран. Сколько еще осталось «друзей» у аннексированного Крыма?

В Зимбабве военные арестовали президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс. События в Хараре начали разворачиваться вечером 14 ноября после того, как ключевые позиции в городе на бронетранспортерах заняли вооруженные солдаты. Происходящее зимбабвийская армия отказалась считать военным переворотом. Случившееся она назвала «бескровной коррекцией». Глава республики и его семья, как заявили военные, находятся «в целости и сохранности».

При этом зимбабвийский генерал-майор Сибусисо Мойо отрицает, что в Зимбабве произошел переворот, называя путч «взятием ситуации под контроль».

Оставим на совести военных выражение «бескровная коррекция» – новое медицинское слово в политике, в которой они не очень сведущи. Путч, как говорится, он и в Африке путч. Даже если называть его взятием ситуации под контроль.

Что, спросите вы, это значит для Крыма? Прежде всего – минус один «друг». Потенциально, поскольку еще не совсем понятно, какую политику поведет новая власть Зимбабве. Насчет «друзей» напомню, что мартовский «референдум» 2014 года сразу и безоговорочно признали всего три страны: Казахстан, Киргизстан и Афганистан. Позже официально признали Крым частью России всего 7 государств: сама Россия, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Также по крымскому вопросу Россию поддерживают автократии и государства-сателлиты: Армения, Ангола, Бурунди, Иран, Камбоджа, Лаос, Сербия, Судан, Узбекистан, Эритрея, ЮАР и Зимбабве.

Впечатляющий список друзей у государства, мечтающего занять одно из первых мест в мировой политике.

Самый главный «учитель»

В декабре 2014 года крымский «кормчий» Сергей Аксенов провел встречу с делегацией из Зимбабве. Поддержать находящийся под санкциями полуостров приехал министр окружающей среды, водных ресурсов и климата Зимбабве Сэйвиор Касукувере.

«Россия и Зимбабве сотрудничают на протяжении долгого времени, именно поддержка российского народа сделала нас свободными. Я считаю, что именно сейчас настал момент укрепить наши торговые и экономические отношения. Готов поделиться с вами опытом, который у нас накоплен в результате жизни под санкциями. Считаю, что санкционный режим способен укрепить того, против кого они направлены», – подчеркнул министр Республики Зимбабве.

Сама африканская страна находится под санкциями Евросоюза уже второй десяток лет, поэтому опыта не занимать.

До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время она входит число наиболее бедных государств мира.

Тогда, в 1980-м, к власти пришел Роберт Мугабе, вождь партии Африканский национальный союз Зимбабве, с 1987 года ставший бессменным президентом этой страны. Чтобы хорошо понимать, что из себя представляют этот считающийся диктатором человек и его политика, всего несколько фактов.

Придя к власти, Мугабе заключил соглашение с президентом КНДР Ким Ир Сеном о военном сотрудничестве. (Это из серии «скажи мне, кто твой друг…» – авт.)

В 1987 году Роберт Мугабе изменил конституцию – он упразднил пост премьер-министра, а себя назначил президентом страны.

В феврале 2000 года африканцы захвати­ли несколько ферм белых – как потом выяснилось, по призыву правящей партии. Когда суд признал захват незаконным, Мугабе выступил с речью, в которой назвал белых фермеров «врагами государства». Он призвал народ к восстановлению исторической справедливости, пообещав наделить землей 1 миллион чел. После захвата ферм к маю 2002 года потеряли работу 835 тысяч наемных сельскохозяйственных рабочих, в городах закрылись многие предприятия. Произошло резкое падение производства во всей промышленности. К октябрю того же года 90% белых фермеров в страхе за свою жизнь бежали из страны. МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. Общее количество зимбабвийских чиновников, не имеющих права въезда на территорию ЕС, достигло 200 человек. У 40 компаний активы на территории Евросоюза были заморожены.

Согласно докладу Международной кризисной группы (Брюссель) от 2007 года, до 10 миллионов человек из 12 миллионов населения Зимбабве проживают за чертой бедности, а около 3 миллионов человек бежали в соседние страны.

На январь 2009 года инфляция достигла 321 000 000%, абсолютный мировой рекорд, была введена в обращение купюра достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов, а через короткий промежуток времени правительство разрешило использовать любые иностранные валюты. Фактически зимбабвийский доллар был выведен из оборота, так как граждане просто перестали пользоваться национальными деньгами, предпочитая американские доллары, южноафриканские ранды и пулы Ботсваны.

По данным Всемирного банка, за последние 20 лет ВВП Зимбабве сократился почти в три раза, внешний долг приблизился к 150% ВВП.

В 2008 году Роберт Мугабе подписал закон о внесении поправок в конституцию, который позволяет ему выбрать преемника, если он решит уйти до окончания своего президентского срока. Выбранного им преемника должен затем утвердить парламент, где господствует его партия.

Международные наблюдатели и зимбабвийская оппозиция неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях и подтасовках результатов выборов в Зимбабве.

Да уж, знатные «учителя» у Крыма, есть на кого равняться. Хотя зачем далеко ходить – все из вышеперечисленного, за исключением разве что гиперинфляции, есть в соседней России: и вожди партий, и преемник президента, и управляемый парламент, и отъем собственности, и дружба с Северной Кореей. И санкции, причем в гораздо более крупном масштабе.

Теперь, после военного переворота, Зимбабве может изменить политику в отношении признания Крыма российской территорией. Но крымские власти не отчаиваются: есть еще Эритрея, оттуда тоже делегация приезжала. Пример для подражания не хуже Зимбабве – тоже одна из беднейших стран и, согласно данным Human Rights Watch, агентства по правам человека, эритрейское правительство считается одним из худших в мире.

Геннадий Кравченко, «Крым.Реалии»