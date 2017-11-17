Оккупанты строят стену на админгранице с Крымом

Оккупационные власти страны-агрессора в Крыму начали строить ров с забором на административной границе с материковой Украиной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ответ, полученный из пресс-службы так называемого «пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым», завершение строительства намечено на первую половину 2018 года. В так называемом погрануправлении отметили, что «работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке. Сбоев и накладок в графиках работ нет».

Вот и еще одна воронка для выкачки денег, пусть и не такая мощная, как пресловутый «Керченский мост», которая обеспечит стабильное и планомерное погружение России вглубь веков к палеолиту.

ТАСС