Посольство РФ возмутила The Times, рассказавшая об участии россиян в Brexit

Москва считает, что британская авторитетная газета The Times переврала данные о вмешательстве РФ в голосование относительно Brexit

Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

В дипмиссии утверждают, что получили предварительный текст исследования университета Суонси, из которого, якобы, и стало известно, что журналисты исказили выводы исследователей.

“Планируем продолжить проработку вопроса и обратиться в The Times за разъяснениями, как было допущено такое нарушение журналистских стандартов”, – сказал представитель посольства.

Как отметили в посольстве, дипломатическое представительство исходит из того, что “российские специалисты должны проверять все утверждения относительно “российского вмешательства в дела Великобритании”, которые носят деструктивный характер для российско-британских отношений.

Напомним, согласно данным исследования Калифорнийского университета в Беркли и британского университета Суонси, Россия могла повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС

За несколько дней до референдума в июне 2016 года в социальной сети Twitter были зарегистрированы аккаунты, с которых было суммарно размещено более 45 тысяч постов в поддержку Brexit. Спустя несколько дней после референдума аккаунты были деактивированы.

ТАСС