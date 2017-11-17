Начальник УГО: На Порошенко много раз покушались

С 2014 года на президента Украины Петра Порошенко фиксировалось несколько попыток покушения, причем одна была уже через несколько дней после инаугурации.

Об этом рассказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей.

“Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, еще расследуется”, – сообщил Гелетей.

Глава УДО подчеркнул, что это был самый сложный период с точки зрения обеспечения безопасности.

“Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения“, – сказал он.

Также Гелетей рассказал о случаях, когда накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

“Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много”, – заявил глава Госохраны.

Напомним, в августе Служба Безопасности Украины заявила, что у нее находятся в расследовании два уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко.

“Обозреватель“