В Беларуси арестован украинский журналист

Суд Беларуси арестовал ранее задержанного собственного корреспондента “Украинского радио” в Минске Павла Шаройко.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик.

“Корреспондента “Украинского радио” в Беларуси Павла Шаройко арестовали. Об этом мне сообщила жена Павла Елена. Арест, по ее словам, состоялся 25.10 в Минске”, – написала она.

По словам Мялик, Павла Шрайко подозревают в шпионаже.

Как сообщалось ранее, в Минске был задержан собственный корреспондент “Украинского радио” в Беларуси Павел Шаройко.

Перед этим белорусские силовики провели обыск в съемной квартире, где он проживал.

В МИД Украины заявили, что знают о задержании Павла Шаройко и принимают меры по защите его прав.

В Национальном союзе журналистов сообщили, что Павла Шаройко задержали сотрудники КГБ Беларуси и допустили к нему только государственного адвоката.

“ДС”