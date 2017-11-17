Игры патриотов в Госдуме. Завтра война?

В Совете федерации предложили законодательно закрепить понятия «нежелательной деятельности» и «нежелательного сотрудничества». С инициативой выступил глава временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Процитирую заявление сенатора дословно: «Необходимо законодательно урегулировать еще два новых понятия: “нежелательная деятельность”, то есть деятельность иностранных физических лиц, которые нежелательны для нашей страны независимо от того, принадлежат они к нежелательным организациям или нет. Второе важное сегодня понятие — “нежелательное сотрудничество”, когда уже наши граждане начинают сотрудничать с теми, с кем, по нашему мнению, сотрудничать нежелательно, поскольку это наносит ущерб нашему суверенитету».

Как считает Климов, определять, какая деятельность и сотрудничество с какими гражданами и организациями являются нежелательными, будет российское правительство. За нежелательную деятельность граждан РФ планируется привлекать к уголовной и административной ответственности, иностранцев — высылать из России. О последствиях нежелательного сотрудничества законодатели пока молчат, но логично предположить, что за это граждан также будут, скорее, наказывать, чем премировать.

До марта 2018-го Госдума и Совет федерации собираются принять также законы о вмешательстве извне, о патриотическом воспитании россиян и еще целый ряд законов, направленных на защиту государства от внешних и внутренних врагов.

В мире так много разных представлений о патриотизме и защите своей национальной идентичности. У индейцев-ирокезов, например, считалось крайне непатриотичным вступать в брак с представителем другого племени, а за связь с «бледнолицым» немедленно изгоняли из ирокезской конфедерации. Викинги, наоборот, легко женились на чужестранках, не стеснялись пополнять свою популяцию за счет пленных и рабов, считая, что тем самым делают сильнее себя. Один видный европеец 80 лет назад доходчиво объяснил соотечественникам и всему миру собственное видение патриотизма. Оно, напомню, в рекордно короткие сроки помогло сплотить народ и поднять уровень жизни титульной нации. Подростки из его гвардии были великими патриотами, с моральным основанием у них все было чудесно…

Смею предположить, что если «игры патриотов» и дальше будут столь стремительно выливаться в подобные законодательные инициативы, спрос на футболки с надписью «Пора валить» среди тех, кто мечтает жить и растить детей в просвещенной прогрессивной России, будет уверенно расти, а опасения либералов-алармистов — обретать форму вполне аргументированных прогнозов.

Мысль материальна, слово ведет к делу. Висящее на стене ружье однажды должно выстрелить, а процесс милитаризации общественного сознания — вылиться в нечто более серьезное, чем попытки и угрозы поджогов кинотеатров.

«Русский народ — самый мирный народ на Земле. Тысячу лет провел в боях и походах», — еще недавно вызывавший беззаботный смех афоризм Зюганова сегодня уже не звучит комичным. С каждым годом все большее количество еще вчера вполне аполитичных и уверенных в завтрашнем дне россиян нет-нет да и задаются вопросом: они что, всерьез готовятся к какой-то новой войне?

Нет, ни о каком открытом военном конфликте со Штатами или их союзниками ни в Кремле, ни в так называемом парламенте, разумеется, никто не мечтает. Даже самые безбашенные «патриоты» отдают себе отчет: если будут повторяться ситуации, аналогичные конфликту с Турцией из-за сбитого российского бомбардировщика, нет никаких гарантий, что однажды один из таких конфликтов не приведет к новому Карибскому кризису. Одно дело — дипломатические скандалы, провокации, блеф, шантаж, совсем другое — реальная война.

Помните старую советскую песню с припевом: «Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов»?

Игры патриотов — прекрасная возможность изображать активную деятельность, осваивать бюджеты и разбираться с политическими и экономическими конкурентами.

Уверен, часть правящей элиты именно такую подготовку хочет сделать главной идеологической повесткой России для внешнего и внутреннего пользования в канун и после президентских выборов следующего года. Проблема в том, что никакой другой повестки ни власти, ни обществу никто пока не предложил и даже не пытается предлагать.

Станислав Кучер, «Коммерсант.FM»