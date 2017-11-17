Может ли Путин не пойти на выборы

«Читая Telegram-каналы, сохраняйте разум, мудрость и иронию», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос «Коммерсантъ FM» относительно возможных изменений планов власти по выдвижению главного кремлевского кандидата. Подобные слухи возникли в последнее время в российском информационном поле.

В Госдуме завязалась интересная дискуссия: Владимир Жириновский вдруг заявил, что Россия устала от царя. В этом, по словам главного российского либерал-демократа, кроется причина революции 1917 года. Глава ЛДПР пошел и дальше: «Россия — самая страшная страна в мире, где люди радуются падению очередного правителя», — сказал он. Владимиру Жириновскому возразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил не обобщать – все зависит от того, какой лидер и как при нем живут подданные.

Такой диалог выглядит, по меньшей мере, странным. Ведь, казалось бы, еще совсем недавно Жириновский пел «Боже, царя храни» в присутствии президента Владимира Путина. Всегда негласно считалось, что лидер ЛДПР знает что-то, недоступное простым смертным, и спешно подстраивается под новые реалии, или же у него просто отличное политическое чутье. Может быть, и то, и другое.

Но почему Володин вдруг заступается за Николая Романова и вообще проводит параллели? У нас, как известно, не монархия. По крайней мере, на сегодняшний день. И разговор вроде бы о прошлом.

Дальше — больше. Дмитрий Медведев и Владимир Путин посещают Новый Иерусалим, где премьеру задают вопрос об участии в выборах. Он отшучивается, но не говорит ни да, ни нет.

Почему эта тема вообще возникла? С чего вдруг журналист этот вопрос задал? Что-то не так, что-то готовится. Ведь буквально еще два дня назад никому и в голову не могло прийти, что в российской предвыборной конструкции что-то может измениться. А вдруг действительно засомневались наверху?

Все это муссируется в так называемых прокремлевских Telegram-каналах — мол, есть версия, что на выборы идет Медведев, а потом нельзя исключать даже конституционную реформу — превращение России в парламентскую республику. Естественно, премьером в таком случае будет Владимир Путин. Это как бы косвенно подтверждает тезис отказа от царской темы. Жириновский все знает.

Задаем вопрос Дмитрию Пескову, но пресс-секретарь президента советует не воспринимать всерьез сообщения Telegram-каналов.

Конечно, все это можно объяснить достаточно просто — Кремль создает интригу перед выборами, чтобы привлечь внимание к теме. Причем все это не для избирателя, а для элит, которые пребывают в смятении из-за затянувшейся неопределенности, — чтобы были в тонусе, и хорошей работой доказывали свою нужность. Перезагрузка вертикали.

Но если задуматься, можно вспомнить недавнюю фразу Владимира Путина: «У нас в России возможно все». В этом, наверное, и есть главная российская проблема.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»