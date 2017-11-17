Главари ОРДЛО хотят, чтобы им выдали экс-беркутовцев и пророссийских одесситов

“ДНР” и “ЛНР” хотят, чтобы при обмене пленными с Украиной по принципу “всех на всех”, который должен состояться до Нового года, им также выдали экс-беркутовцев и пророссийских участников событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом заявил председатель “народного совета ДНР” Денис Пушилин.

“В наши списки включены люди, в том числе политзаключенные, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе. Там есть сотрудники “Беркута”, которые до последнего выполняли приказы начальства и оставались верны присяге. Они единственные пытались не допустить госпереворота в Украине. В списках есть и пострадавшие в результате ужасных событий в Одессе 2 мая 2014 года, и ряд других политических заключенных”, – сказал террорист.

Он считает, что кроме “ЛДНР” эти категории пленных больше некому защитить, поэтому оккупанты намерены добиваться их выхода на свободу.

Напомним, представитель “ЛНР” в Контактной группе получила команду от главаря “республики” Игоря Плотницкого подготовить обмен пленными с Киевом.

“Известия“