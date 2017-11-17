Защита Януковича хочет видеть фиксацию допросов по делу расстрела Евромайдана

Защита беглого экс-президента Виктора Януковича подала требование в Генеральную прокуратуру Украины обнародовать все видеозаписи допросов лиц в деле о преступлениях против Евромайдана.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк перед заседанием Печерского райсуда Киева.

“Вчера мы подали требование в Генеральную прокуратуру обнародовать все видеозаписи допросов чиновников. Обращаю внимание, что ни один из них – Яценюк, Кличко, Пашинский и другие публичные политики – за четыре года не пришли в суд и не дали показания под присягой. Они избегают этого” , – говорит адвокат.

Depo.ua.