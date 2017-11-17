Законопроект, предусматривающий помощь Украине, передан на подпись Трампу

В четверг, 16 ноября, во время голосования Сената США за законопроект о политике Пентагона и его финансировании на 2018 год, сенаторы одобрили предоставление Украине помощи на сумму в 350 млн. долларов. Ранее такие действия поддержал Конгресс. После того, как законопроект получил одобрение законодателей, свою подпись должен поставить президент США Дональд Трамп.

Отметим, что в законопроекте прописано разрешение Пентагону потратить $350 млн на поставки Украине летального оружия: оборонительных вооружений, техники, а также на подготовку украинских военных.

В то же время, министр обороны сможет потратить вторую половину этой суммы после того, как убедит Конгресс, что Киев проводит институциональные реформы в оборонной сфере.

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – сказано в сообщении представительства.

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки.