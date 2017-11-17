Мелкий PR для мельчающего тирана

Президент РФ провел первые прямые переговоры с главарями так называемых “ЛНР” и “ДНР” по вопросу обмена пленными.

Такому шагу могут быть разные причины. Первая и самая простая: Путин в канун так называемых выборов ищет PR-повод лишний раз засветиться. Разумеется, для российского президента не составляет никакой проблемы 24 часа в сутки быть на всех каналах телевидения. Но это все-таки выигрышный повод. Потому что он – лично – добьется освобождения пленных. Это всегда хорошо воспринимается, это всегда позитивная новость. Такой вот маленький новогодний подарок.

Но, во-первых, мало кого в России это вообще волнует, а во-вторых никакого голосования, выборов нет. Путин в любом случае получает свои 70% голосов, поэтому победа теперешнего президента России гарантирована за отсутствием выборов. Но поскольку Россия играет в эту выборную игру – неизвестно перед кем эту комедию разыгрывают – то это обычный предвыборный PR-ход.

Вторая причина: сигнал Западу о том, что Путин готов активнее участвовать в разрешении конфликта в сочетании с прежними сигналами, дескать, можно вводить войска ООН. В этом контексте это продолжает линию компромиссного Путина, который готов идти на уступки, но они невозможны, потому что Украина не хочет никаких уступок, упирается, провоцирует продолжение конфликта на Донбассе. Возможна такая линия.

Что касается общего решения проблемы, в целом позиция Путина понятна: он определил, что согласен на ввод миротворцев, торговаться и уступить, позволив миротворцам быть на всей территории. Не знаю, готов ли он уступить, чтобы среди них не было россиян. Но в любом случае готов согласиться, чтобы войска ООН были на всей территории в обмен на полное выполнение Минских соглашений.

Но поскольку понятно, что Украина на это не согласится, то он ведет свою PR-кампанию как внутри страны в преддверии так называемых выборов, так и с Западом, пытаясь показаться себя миротворцем. Но при сложившемся отношении к Путину на Западе это бессмысленно. Никакие жесты уже ничего не могут изменить, но что-то ему делать надо – вот он и делает.

Встреча с Трампом наполовину состоялась, наполовину – нет, можно долго перетирать, сколько секунд они стояли рядом, кто к кому ближе подошел, кто улыбнулся на один миллиметр. Трамп сейчас ни на какие серьезные контакты с Путиным не пойдет, даже если бы сам этого реально хотел, из-за внутриполитической обстановки в США. Это желание полноценной полномасштабной встречи исходило, во-первых, из желания показаться внутри страны, что Путин – великий лидер, с которым все считаются и все ведут переговоры. Во-вторых, показать это самому себе, а в-третьих – опять же сделать что-то для Запада.

У Путина сейчас одна важная психологическая проблема. За долгие годы он привык не только к безудержной лести российских чиновников, журналистов, писателей, артистов и прочих. Он давно не воспринимает их как людей. Он знает цену этой лести, что это его прямые подчиненные, которым некуда деваться.

Он привык к безудержной лести Запада. Это была лесть от противного. Его ругали – но как? Самый великий, самый ужасный, самый главный, самый влиятельный человек в мире, и фотография на обложке Time – это была главная высота, которой он добился и годами ее занимал. Сейчас это положение на Западе рискует рухнуть по двум причинам. Во-первых, слишком сильный накат против России – публикация чиновников, еще какие-то вещи. Он по-прежнему ужасный, но настолько, что уже почти не самый великий.

Второе – удар ножом в спину, о котором никто не говорит, но имеющий для Путина первостепенное значение. Самым великим уверенно и безо всяких усилий стал товарищ Си – председатель Китая. Ведь сила Путина была не в том, что Россия – самая великая страна в мире. Она не самая великая. Большая, ядерная, влиятельная, но не великая. Китай по всем позициям гораздо сильнее РФ. Но председатель Коммунистической партии Китая, как и западные политики, был сменяемой фигурой, а Путин – царь. Это совершенно разные величины: президент, даже очень большой страны, и царь самой большой страны. Естественно царь лично гораздо важнее и влиятельнее любого президента. А теперь этот китаец, похоже, тоже стал пожизненным председателем Китая. И таким образом российский президент уходит на второй план. Для Путина это болезненная позиция, потому что единственное чего он добился за 18 лет – это немало, но единственное – что он главный. И вдруг оказывается, что нет. А если ты стал номером два, то покатишься дальше. Поэтому я думаю, что он пытается как-то подтвердить свой статус.

В этом контексте годится все. Путин – исключительный мастер PR. И этот относительно мелкий для него PR на Донбассе тоже пойдет в копилку. Дальше он будет искать новые более удачные и сильные PR-ходы, чем дешевка с ловлей щук и доставанием амфор. Я думаю, он что-то придумает. Но пространство для реальных действий у него страшно сужено. За 18 лет своего правления реально он сделал одно – Крым захватил. Но второго Крыма уже нет, больше реально делать особо нечего. Конечно, в Сирии добились большого успеха – спасли Асада. Но он никого не интересует в России. Путин сделал одно дело, которое принесло великую любовь народа – это Крым, и одно дело, которое стало его роковой ошибкой – Крым и вмешательство в американские выборы. Причем последнее было еще большей ошибкой, чем Крым: он разъярил американцев, это было безумие и абсолютно ненужное действие, ведь Клинтон была бы для России ничем не хуже, чем Трамп.

Леонид Радзиховский, «Новое Время»