Наши в клетке. Гуманизм на крови

Вся возня вокруг украинских заложников очень напоминает карточную игру, когда все игроки за столом – банда шулеров, кроме одного “простака”.

Во время встречи с Владимиром Путиным представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук попросил главу Российской Федерации “использовать свой авторитет” для реализации обмена пленными. “Украина готова освободить 306 человек. Рассчитывает на освобождение в Донецком и Луганском 74 человек и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой: используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к господам Захарченко и Плотницкому“, – сказал Медведчук. В ответ президент России пообещал сделать для освобождения пленных “все, что в его силах”.

В этом диалоге прекрасно все. От участников до слов, которыми они играют этот миротворческий гамбит. Если исходить из логики диалога, то “гуманизм” Путина заключается в том, что он поговорит с Захарченко и Плотницким. Нам сложно переоценить тот уровень, который российские марионетки занимают в российском проекте “Лугандония”. О том, что для Путина они значат меньше, чем прошлогодний снег, известно давно. Но если поговорить с ними – это проявление высочайшего гуманизма, а также что-то, что прямо-таки находится на пределе сил и возможностей президента России, то этим двум господам стоит серьезно задуматься о своей дальнейшей судьбе.

Но шутки в сторону. Путин сказал – Путин сделал. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главарями так называемых ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Как поведал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ сообщил собеседникам, что поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене, а Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу, но отметили, что “еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны”. В общем, “гуманисты”, конечно же, “за”. Вот только “хунта”, как всегда, не хочет мира во всем мире.

На произошедшее уже отреагировала первый вице-спикер Ирина Геращенко. В гуманитарной подгруппе в Минске призыв разблокировать обмен звучит 14 месяцев кряду. В ответ Россия и ее марионетки постоянно подсовывают имена тех, кто к минским договоренностям не имеет никакого отношения. Речь о сотрудниках “Беркута”, представших перед судом за расстрел Небесной сотни. Судьба арестованных Сенцова, Кольченко, Клыха и Карпюка также не становится предметом гуманистических инициатив.

Второй причиной, по которой на телекамеры была разыграна мезансцена “меня попросил друг, я напрягся и через силу сделал ему одолжение”, является состояние здоровья Олега Сенцова. После двух месяцев карцера его самочувствие ухудшилось. Жизнь и здоровье Станислава Клыха тоже находится под угрозой.

Начав обсуждение возможности обмена 70 украинцев на 306 персон, интересующих боевиков, Российская Федерация пытается отвлечь внимание от тех, кто находится в застенках на ее территории. Выдвигая инициативы, вписывая имена, которые не подпадают под действие Минских соглашений, Российская Федерация стремится показать, что это именно Украина блокирует процесс обмена заложниками. Перед нами спектакль, в котором каждый из участников выполняет свою роль.

Но еще вся эта возня вокруг заложников очень напоминает карточную игру, когда все игроки за столом – банда шулеров, кроме одного приглашенного гостя, ради которого, собственно, и разыгрывается все действие. Простаком явно выступает Запад, для которого создается иллюзия, где Россия и боевики всей душой поддерживают выполнение Минских соглашений, где Путин – посредник и гуманист, а главари бандформирований – самостоятельные субъекты. Если внимательно изучить неожиданное предложение об обмене, то становится понятно, что Россию здесь интересуют совсем не люди. Украина никогда не отказывалась от обмена и даже сейчас, по словам Ирины Геращенко, мы готовы начать переговоры. Для Путина важно, чтобы Медведчук оставался единственным, кто способен повлиять на российскую сторону.

Весь этот спектакль не про украинских военных, беркутовцев или российских наемников. Он о Викторе Медведчуке и его возможностях. Он о Путине и его гуманизме на крови.

Лариса Волошина, «Деловая столица»