Чемпионат мира по гэбизму

Вот прошли годы, а милицейская тупость в России никуда не исчезла.

Россия, подавая много лет назад заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, планировала, что этот спортивный форум станет триумфом правления Путина. Мол приедут гости со всего мира и увидят своими глазами как Россия встала с колен. «Построим новые стадионы, обновим инфраструктуру, обучим гостеприимству персонал и проведем мероприятие на высочайшем уровне дабы вся планета узнала о цивилизованности современной России» – рассуждали в Кремле. Но, похоже, изначальная задумка не воплотиться в жизнь в заранее намеченных объёмах. До чемпионата мира ещё полгода, но тревожных звонков становится всё больше.

Начало нулевых. Москва. Реконструирован стадион «Лужники», некогда бывший главной ареной летних Олимпийских игр. Установлены пластиковые сидения вместо прогнивших деревянных лавочек. Возведена современная крыша, защищающая болельщиков от дождя. Закрыт вещевой рынок возле стадиона, где в палатках продавалось всякое барахло. Вроде и проведена модернизация, но всё равно ощущается дискомфорт. А всё потому, что строгий милицейский надзор. Выходишь из голубого вагона на станции «Спортивная» и прямо на платформе тебя похлопывают по телу люди в форме. Поднимаешься по эскалатору и проходишь через рамку металлоискателя. А потом приходится идти через коридор конной милиции. Лошадиная слюна периодически капает на прохожих, но ничего не поделаешь. Те меры предосторожности понять можно – эпоха терактов, времена неспокойные.

Но вот прошли годы, а милицейская тупость в России никуда не исчезла. На открытие обновленных «Лужников» пригласили сборную Аргентины с самим Лео Месси в составе. Ажиотаж, шумиха в прессе, все билеты на матч заранее проданы. Восемьдесят тысяч человек пришли поддержать сборную России. Но вот система выхода со стадиона осталась прежней. В «Лужниках», как и прежде, выпускают по секторам. Все помнят о давке на матче с «Харлемом», да и столь большой поток не в состоянии пропустить разом одна станция метро. Но вышло так, что на игре с Аргентиной некоторые болельщики еще два часа по окончании матча были вынуждены находиться на трибунах в ожидании своей очереди выхода с сектора. Это в холодном декабре! О людях как не думали в России, так и не думают.

А что будет, когда следующим летом приедут иностранные болельщики и будут блокированы московской милицией на несколько часов прямо на трибунах? Какой это эффект вызовет в мировой прессе? Зарубежные гости явно будут не в восторге от тех порядков, что устроили в России пресловутые siloviki. Право на проведение мирового футбольного форума Россия получила, но ментально не перестроилась, оставаясь по-прежнему скованной советско-бюрократической системой.

Событие, которое по первоначальной задумке должно было стать витриной чекистского режима, скорее всего станет демонстрацией его изъянов и шероховатостей. Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге уже стали посмешищем для всей планеты. Мало того, что они с архитектурной точки зрения они выглядят весьма убого и нелепо, так и обзор поля с них достаточно плох. Количество шуток над недоделками стадиона в Санкт-Петербурге уже перевалило все мыслимые пределы. То раздвижное поле не движется, то крыша протекает, то отделка внутренних помещений проведена некачественно. Обваливается плитка, сыпется штукатурка. Конечно все эти дыры латаются в спешном порядке, но неустроенность скрыть не удастся. Когда Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы 2012 года, то таких казусов не было.

В Харькове и Донецке стадионы возводили собственники футбольных клубов, поэтому халтуры не могло быть априори. А вот в России подавляющее большинство арен к чемпионату ведь строятся за бюджетные деньги и поэтому о качестве работ говорить не приходиться. Постоянно появляется информация о задержках со строительством стадиона в Самаре. В Калининграде молодой губернатор Алиханов похоже и не рад, что придется принимать матчи чемпионата – игры быстро пройдут, а содержание стадиона потом будет якорем для регионального бюджета. Аналогичные думы возникают в Саранске и Волгограде, где нет серьезных футбольных команд и после турнира арены будут простаивать без дела большую часть времени.

Транспортная инфраструктура и гостиничное хозяйство улучшились в России за последнее десятилетие, а вот культура обслуживания всё еще осталась на низком советском уровне. Не прижилось ещё в России такое слово как «клиентоориентированность». Хамоват персонал гостиниц. Угрюмы проводники в поездах. Улыбчивым и доброжелательным европейцам подобные российские устои не придутся по нраву. Голосов недовольных Россией, особенно провинциальной, будет немало в июне.

Полагаю, что в контексте чемпионата мира по футболу для Путина является великим благом то, что выборы президента состоятся в марте. После футбольного первенства наверняка его рейтинг снизится. Сборная Россия, хоть и будет при жеребьевке находится в первой корзине с лучшими командами планеты, вряд ли выйдет из группы. Уж слишком нестабильная игра у подопечных Черчесова, да и товарищеские матчи неровня официальным. В апреле-мае прогнозируем всплеск пропагандистских материалов на останкинских каналах – будут промывать мозги обывателю, взывая к квасному патриотизму в стиле «Поддержим наших!». Наставления футболистам российской сборной будут сыпаться из каждого утюга. Только результата это не даст.

«В России всё делается тяп-ляп» – вот какой вывод сделают гости, что посетят стадионы в Ростове и Нижнем Новгороде следующим летом. Мне в данном случае любопытно вот что. На церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи как все помнят не раскрылось одно из пяти колец. Каким интересно ляпом запомнится чемпионат мира по футболу в России? В стране ведь все сконцентрированы не на подготовке к мундиалю, а на распиле бюджетных денег, выделенных на это мероприятие. Олимпиаду в Сочи острословы прозвали «Распилиадой», а как народ будет в последствии отзываться о чемпионате мире?

Украина не попала на чемпионат мира в России и есть, наверное, в этом знак свыше. С учётом сложной политической обстановки между странами отсутствие сборной Украины как участника чемпионата положительно для нормализации отношений. Все ведь помнят, как в 1999 году перед матчем сборных Украины и России московская газета «Спорт-Экспресс» вышла с провокационным заголовком «Бей, Хохлов, спасай Россию!», имея в виду российского футболиста Дмитрия Хохлова, но явно намекая на нечто иное. Попади сегодня сборная Украины на чемпионат, то страшно даже представить, что по этому поводу стали бы писать в российской прессе. Чемпионат мира по футболу это праздник планетарного масштаба и очень не хочется, чтобы его испоганили чекистские держиморды своей тупостью и заскорузлостью.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»