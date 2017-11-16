Россияне массово бегут из России скупая недвижимость за рубежом

Аналитики Knight Frank подсчитали, что средняя сумма, которую граждане России тратят на приобретение жилой недвижимости за границей, за два года уменьшилась на 38% и составила 4 млн евро.

Knight Frank: за 10 месяцев 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку иностранной недвижимости взлетело вдвое. В 6 раз вырос спрос на покупку в Европе готового бизнеса, а также соинвестирование или девелопмент.

То, что из России бежит элита, напуганная ужесточением санкций, корпоративными войнами и прочими “позитивными факторами”, это давно уже не секрет. Однако, на наш взгляд, суд против Улюкаева также оказал существенное влияние – подстегнул рост числа бегущих за границу, так как операция Сечина против министра просто нарушила все внутриэлитные правила, создав атмосферу полного недоверия и подозрительности.

Все это усугубляется надвигающимися выборами и пониманием того, что для победы Путину нужно будет устроить “показательные казни”. В результате, бегут уже далеко не самые богатые, а все у кого есть хотя бы какая-то возможность: аналитики Knight Frank подсчитали, что средняя сумма, которую граждане России тратят на приобретение жилой недвижимости за границей, за два года уменьшилась на 38% и составила 4 млн евро.

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