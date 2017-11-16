Российское правительство пытается спасти терпящий убытки банк ВТБ

Дыра в ВТБ продолжает увеличиваться, даже несмотря на приток средств от корпоративных клиентов. Минфин и ЦБ вынуждены забрасывать в это горнило все больше и больше средств.

Райфайзен Банк: несмотря на приток средств корпоративных клиентов (в августе-сентябре +150 млрд руб.), у группы ВТБ усилился структурный дефицит рублевой ликвидности: на 1 октября чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб. (ВТБ + ВТБ 24 + БМ-Банк + Почта Банк), что на 296 млрд руб. выше, чем во 2 кв. По-видимому, за счет ликвидности от Минфина и ЦБ банк замещает задолженность перед банками (во 3 кв. она сократилась на 341 млрд руб., в частности, перед госбанками погашено 194 млрд руб.).

То есть группа ВТБ с начала года поглотила больше государственных средств, чем все остальные банки вместе взятые.

Finanz: выделенная ВТБ сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое – сумму, которая уходит на здравоохранение.

Ранее сообщалось, что ВТБ в третьем квартале списал до нуля инвестиции в “Открытие Холдинг”, получив убыток на 7 млрд руб.

Это просто эпично. В холдинге банку принадлежит 9,99%, санируемый «Открытие» (где холдинг контролируемый акционер) уходит ЦБ, куда переходят 35 топ-менеджеров ВТБ 24, а сам ВТБ 24 растворяется в ВТБ.

Убыток? До ну что вы, это же копейки для госбанка. Интересы акционеров? Они проглотили народное IPO, а уж эту схему вообще не заметят. Бенефициаров такой схемы можно даже не упоминать, здесь все очевидно.

Поэтому слова зампреда ВТБ Герберта Мооса о том, что банк не ожидает дополнительных негативных эффектов, связанных с инвестициями в «Открытие Холдинг», звучат просто смешно. Менеджмент ВТБ, конечно, не ожидает, ему абсолютно наплевать на потери, деньги то не свои, а заработать на очередном мега-схематозе можно прилично.

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