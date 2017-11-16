Дефолт Венесуэлы ударит по российским компаниям

Российские компании теряют в Венесуэле колоссальные объемы капитала и сталкиваются с огромнейши рисками.

Дефолт Венесуэлы, сколько бы от него не отмахивались власти России, спровоцировал цепную реакцию. «Роснефть» теряет в Венесуэле колоссальные объемы капитала, а кредитующий российского нефтяного гиганта банк ВТБ сталкивается с колоссальным ростом рисков. И инвесторы справедливо опасаются, что это история может закончится тем, что придется списывать деньги. Дыра в капитале ВТБ и без того большая, чтобы можно было еще что-то списать, понятное дело, банк не рискнет забрать пакет акций «Роснефти».

Источники Reuters прямо говорят, что ВТБ слишком сильно кредитовал «Роснефть», там заложены пакеты акций. И всем очевидно, что кому-то очень надо продать бумаги банка, причем по любой цене.

И пока аналитики Райффайзенбанка корректируют свою отчеты, инвесторы бегут из ВТБ – акции банка валятся на 8,5%, и это далеко не предел. Сколько бы ВТБ не рисовал хорошую отчетность – рост прибыли на 121%, все на рынке понимают, что стоит за этими цифрами, а стоят сотни миллиардов рублей, пожираемых из бюджета.

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