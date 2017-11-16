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Новости

В России вернутся магазины “Березка” для аристократов ?

Телеграм канал Политота
16 ноября 2017

Российское Министерство финансов подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров в крупном объеме. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, ввоз попадающих под ограничения продуктов будет приравнен к нелегальному ввозу в страну ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Так, изменения, как уточняется в документе, могут быть внесены в ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, а также огнестрельного оружия), ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ). В них представители Минфина предложили добавить пункт о контрабанде «товаров, в отношении которых [в России были] установлены запреты и ограничения на ввоз или вывоз» из страны.

Украинцы не хотят даже видеть продукты из России

Наказание за нарушение этого запрета при ввозе или вывозе из страны санкционных товаров, стоимость которых превышает 1 млн руб., согласно поправкам в ст. 226.1 УК РФ, может предусматривать лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Для должностного лица оно может составить от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., для организованной группы — от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Подобную инициативу в министерстве объяснили тем, что в настоящее время «особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений». Кроме того, как уверены в ведомстве, подобная норма позволит «повысить эффективность противодействия контрабанде отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, в частности лесоматериалов».

Возвращаются постепенно времена номенклатурных «Берёзок» для красной аристократии. Дальше такого будет только больше, денег у государства нет, загонять всех будут в узкий коридор «импортозамещения».

Телеграм канал Политота

Tags: антисанкции, продукты, Россия

© Гуляй Поле

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