В России вернутся магазины “Березка” для аристократов ?

Российское Министерство финансов подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров в крупном объеме. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, ввоз попадающих под ограничения продуктов будет приравнен к нелегальному ввозу в страну ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Так, изменения, как уточняется в документе, могут быть внесены в ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, а также огнестрельного оружия), ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ). В них представители Минфина предложили добавить пункт о контрабанде «товаров, в отношении которых [в России были] установлены запреты и ограничения на ввоз или вывоз» из страны.

Наказание за нарушение этого запрета при ввозе или вывозе из страны санкционных товаров, стоимость которых превышает 1 млн руб., согласно поправкам в ст. 226.1 УК РФ, может предусматривать лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Для должностного лица оно может составить от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., для организованной группы — от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Подобную инициативу в министерстве объяснили тем, что в настоящее время «особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений». Кроме того, как уверены в ведомстве, подобная норма позволит «повысить эффективность противодействия контрабанде отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, в частности лесоматериалов».

Возвращаются постепенно времена номенклатурных «Берёзок» для красной аристократии. Дальше такого будет только больше, денег у государства нет, загонять всех будут в узкий коридор «импортозамещения».

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