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Новости

В Москве нашли мертвым одного из руководителей МИД РФ

znak.com
16 ноября 2017

В Москве найден мертвым один из руководителей МИД России. Погибший — замглавы департамента протокола Сергей Барашков. Обстоятельства его гибели пока не ясны, передает телеграм-канал Mash. 

Барашков трое суток не появлялся на работе, а когда к нему явились домой полицейские, оказалось, что он все это время был мертв и лежал в заполненной водой ванне.

Заявление о пропаже чиновника подавал лично руководитель департамента протокола Министерства иностранных дел, отмечает телеграм-канал.

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Как выяснил Znak.com, Сергей Барашков скончался еще 5 ноября. На сайте МИД расположен некролог об этом. «На протяжении всей карьеры Барашкова С. Н. отличали высокий профессионализм и преданность служебному долгу, исключительное трудолюбие, организаторские способности, скромность, забота и внимание к сослуживцам. Ответственный подход к служебным обязанностям, богатый профессиональный и жизненный опыт, высокие моральные принципы, доброжелательность вызывали уважение в коллективе Департамента. Ушел из жизни высококвалифицированный дипломат, наставник, порядочный и достойный человек», — говорится в сообщении ведомства. 

О причинах смерти ничего не сообщается.

znak.com

Tags: дипломаты, мид рф, некролог

© Гуляй Поле

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