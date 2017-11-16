Российское антидопинговое агентство не восстановлено в правах

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое таким образом остается в статусе несоответствующего кодексу организации, такое решение принято на заседании органа в Сеуле.

Заседание Совета учредителей WADA проходит в Сеуле в четверг, 16 ноября.

Ранее комитет WADA по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения дорожной карты. Основными вопросами остаются признание российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступ допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.

Формально решение, принятое WADA, не имеет отношения к вопросу о допуске российской сборной на Олимпиаду. Об этом перед заседанием в Сеуле говорили российские спортивные функционеры, сообщает РБК.

«Решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх, – заявлял ТАСС вице-премьер правительства Виталий Мутко накануне.

«Это прерогатива Международного олимпийского комитета, а не WADA. РУСАДА работает, его статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует его антидопинговая британская организация», – говорил Мутко.

WADA признала РУСАДА не соответствующей своему кодексу в ноябре 2015 года на основании доклада комиссии Роберта Паунда. Эта комиссия расследовала факты коррупции и системы сокрытия применения допинга в легкой атлетике. По итогам доклада Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена от участия в международных соревнованиях, в том числе от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а руководители российской и международной федераций легкой атлетики лишились своих постов.

РИА “Новости”