Журналистика в Мордоре. Агенты там, агенты здесь…

Любое СМИ теперь может быть признано «иностранным агентом». И даже те проекты, которые как СМИ в России не зарегистрированы.

Официально это называется зеркальным ответом на действия американских властей. Но больше похоже на то, что в стране в очередной раз на ровном месте создают базу для борьбы с инакомыслием. Орудие это могут и не применить, но зависеть это будет лишь от доброй воли конкретных представителей власти.

Государственная дума в авральном порядке приняла закон, аналогичный закону о некоммерческих организациях-иноагентах. Только теперь иноагентом, согласно закону, может быть признано еще и средство массовой информации.

Изначально в законопроекте, который внесли представители сразу нескольких фракций Госдумы еще в конце сентября, а в конце октября приняли в первом чтении, было совсем о другом.

А именно — о досудебной блокировке сайтов организаций, которые Минюст признал нежелательными. Но ко второму чтению многое изменилось.

Российский телеканал RT (аналог «Аль-Джазиры», канал для продвижения «правильного» образа происходящего в мире и в России) подвергся давлению со стороны американских властей. И вынужден был зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в США. Российские «ястребы» и государственные СМИ пошумели, а потом на данную тему высказался президент Владимир Путин. Который сказал: мол, реакция на данные действия будет и зеркальной, и быстрой.

Уже 10 ноября руководство Госдумы отреагировало на слова президента, заявив о сборе специальной рабочей группы для «зеркальной» реакции, а пять дней спустя были готовы и проголосованы поправки сразу во втором и третьем чтениях. Несмотря на обещания проконсультироваться с экспертами и представителями СМИ, серьезного обсуждения законопроекта не было. Видимо, дискутировать после заявления президента депутатам показалось излишним. И, видимо, по той же причине документ оказался не слишком проработанным.

Если речь шла лишь об ответной реакции на скандал вокруг RT, то, по зеркальной логике, пострадать должны были только американцы. Однако закон касается всех.

В том числе и российских СМИ, получающих какое-то финансирование из-за рубежа: будь то гранты, совместные проекты или рекламные контракты.

Когда закон обсуждали, депутаты и некоторые провластные эксперты чаще других произносили названия CNN, радио «Свобода», «Голос Америки» и почему-то BBC. Последние, естественно, британцы, но точно финансируются из бюджета и в последнее время развели серьезную активность на наших просторах, на что уже не раз жаловалась, например, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Со «Свободой» и «Голосом Америки» все давно и хорошо известно — это в чистом виде «враждебные голоса», и своих связей с Государственным департаментом США они никогда не скрывали.

С CNN уже сложнее — все-таки компания никакого прямого отношения к американским властям не имеет, а действующий президент США не раз обвинял ее в том, что она делает «фейковые новости». Да и с принципом «зеркальности» тут возникают проблемы. Начать хотя бы с того, что «Свобода» и «Голос Америки» не телевидение, а CNN — ТВ, но вещает в России только на английском языке. То есть на внутрироссийские процессы в силу языкового барьера влияет существенно меньше, чем та же RT или «Аль-Джазира» на процессы внутри США.

А наиболее близкий аналог британской BBC в России совсем не RT, который в самой России не смотрят, а скорее, ОТР. Выходит какая-то профанация, а не зеркальный ответ.

Потому, видимо, и был принят закон далеко не селективного действия, который позволяет в случае чего «работать по площадям». То есть признать иноагентом вообще кого бы то ни было, кто пишет про политику и получил три копейки от иностранцев.

Причем ко второму чтению в законопроекте появилась поправка к закону «О СМИ», которая позволяет любую иностранную структуру, распространяющую информацию, независимо от ее «организационно-правовой формы», считать в РФ СМИ-иноагентом. Таким образом, под действие закона могут попасть и сайты, как СМИ незарегистрированные, — это серьезная новелла в российском законодательстве.

Да вообще под таким соусом «агентом» может стать любая российская газета, у которой есть зарубежные версии и сайты за границей. Можно и ТАСС, располагающий коррпунктами по всему миру, объявить в России иноагентом.

Депутаты уверяют, что отечественных СМИ закон не коснется, но это на словах — из закона этого вовсе не следует. А Геннадий Зюганов уже намекнул: мол, влезли эти вражеские агенты «и в наши региональные СМИ».

И хотя до такого, хочется верить, не дойдет, но пока ситуация выглядит таким образом, что в административном раже депутаты приняли репрессивный закон, по своей карательной мощи поразительный и никому не нужный. В том плане не нужный, что решает он только задачу максимального осложнения работы любых неугодных властям СМИ. А эту задачу иначе как конпродуктивной для развития страны назвать нельзя.

Кстати, еще несколько лет назад такие законопроекты в Думе не проходили.

В частности, не прошел запрет на работу для иностранцев в государственных СМИ, придуманный, когда Владимир Познер обозвал нижнюю палату «Госдурой». Не прошла и инициатива ряда шумных депутатов-заднескамеечников, включая великого конспиролога-единоросса Евгения Федорова, о том, что следует применять к СМИ норму об иностранных агентах. Однопартийцы Федорова и чиновники из администрации президента тогда покрутили пальцем у виска и объявили законопроект личной позицией экзальтированного соратника. Но то, что казалось неуместным в 2012-13 годах, в новой России стало законом.

Конечно, провластные спикеры не то чтобы совсем не правы, когда говорят о «закошмаривании России» в мировых масс-медиа. Одна история с русскими хакерами, которые по заказу Кремля решили судьбу американской избирательной кампании в пользу Трампа, чего стоит. Но все равно решительно непонятно, зачем на не совсем адекватную реакцию западных контрагентов и масс-медиа отвечать такого же типа неадекватным «зеркальным» образом, а заодно и подводить под монастырь собственные независимые СМИ. В конце концов, их и так немного осталось.

«Газета.Ру»