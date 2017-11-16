Российский дипломат в Киеве сбил человека и пытался все «замять»

В Киеве атташе российского посольства в Украине сбил на переходе женщину и предлагал ей деньги, чтобы “замять” инцидент

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, авария произошла днем 12 ноября на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова.

“Атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле Volkswagen Passat D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу”, – отметил Бутусов.

Очевидцы рассказали, что в машине с Мухамадеевым находилась девушка – гражданка Украины.

“Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны”, – добавил журналист.

По словам Бутусова, полиция открыла по указанному факту уголовное производство и сообщила об инциденте Министерству иностранных дел Украины.

“ДС“