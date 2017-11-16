Русская бесовщина. Как РФ превращает всех в полоумных

Российский след объективно присутствует во всех скандальных голосованиях последних лет по обе стороны Атлантики. Но валить все на него – все равно что говорить: “Лукавый попутал”.

После почти полуторамесячного промедления – если считать с 1 октября, с даты “референдума”- Испания обнаружила, наконец, российский след в Каталонии. Пресс-секретарь правительства Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль заявили на днях, что российские и венесуэльские хакеры публикуют поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией.

И все облегченно выдохнули. Все встало, наконец, на свои места. Не в том, конечно, смысле, что “русский след” что-то меняет в конфликте между Барселоной и Мадридом. А в том, что теперь в Испании – настоящий кризис. Задокументированный и окончательный. Фактический. Броня. Неоспоримый, как бумажка, которую требовал у высокопоставленного пациента профессор Преображенский для защиты от назойливых швондеров.

Вы еще не поняли? В наше время возможно все: пожар, бунт, гражданская война, падение самолета, небоскреба, астероида, курса акций или даже потенции у популярного шоумена, наконец, землетрясение, или просто провал вглубь Земли всех и всего сразу. Но! Если этот катаклизм не будет сопровождаться атакой русских хакеров и (или) сексуальными домогательствами, он окажется не в тренде. Ненастоящим он будет. Какой-то контрафактной подделкой. Его всё равно что и не случится вовсе. В лучшем случае, и это если еще повезет, его можно будет списать на субъективный идеализм из позапрошлого века и быстро-быстро замести в информационную тень. Чтобы не позориться.

А теперь, когда российских хакеров нашли, в Испании все будет хорошо. Можно громко кричать “караул” – ибо ясно уже, на каких корнях растут зловещие плоды сепаратизма. “Это серьезный вопрос, в котором демократия должна противостоять вызовам новых технологий… Это вопрос, который будет стоять на повестке дня во время следующего Совета по международным делам, где будет выступать министр иностранных дел Испании. Мы считаем, что Европа должны воспринять это очень серьезно”, – сказал де Виго, добавив, что “иностранные силы хотят изменить конституционный порядок”. А, по словам Коспедаль, правительство Испании зафиксировало много сообщений и действий в социальных сетях, поступавших с территории России. Правда, пока не установили, что они были инспирированы именно российским правительством . Одно слово – Испания…. Европейская провинция. Вечная сиеста. Элементарных вещей установить не могут. Но это уже мелочь, которая скоро будет исправлена. Не смогли сейчас – смогут через неделю. Главное, что все пошло в правильном направлении.

Такова суровая правда: мы живем в мире высоких планок и стандартов. В наше время принимать решения девственным умом, не подвергнутым предварительно хакерской атаке из России, – все равно что пользоваться айфоном позапрошлой модели, и даже еще хуже. К этому пришли все. Вот, пожалуйста, даже консервативные британцы – и те, хотя и с огромным опозданием, но заглянули-таки в отчеты Open Democarcy. И увидели, что происхождение некоторых фондов, использовавшихся для финансирования рекламы Брекзита, довольно мутное. И что вопрос должен быть исследован парламентом “с учетом широкой озабоченности по поводу иностранного, и особенно российского, вмешательства в западные демократии”. Эксперты обнаружили, что 100 тыс. ботов из России продвигали идеи Брекзита в Twitter. И тут же The Mail on Sunday -воскресное издание Daily Mail публикует обширный материал о фабриках троллей. Впрочем, такие материалы гуляют по разным изданиям уже не первый год: 24 часа в сутки, по две 12-часовых смены наемные тролли, выдавая себя за британцев, публиковали посты в соцсетях в поддержку выхода королевства из ЕС. И этого, по версии сторонников российского следа, оказалось достаточно, чтобы повлиять на мнение нескольких миллионов избирателей. А RT с рекламой в Twitter на 240 тыс. долларов хватило, чтобы повлиять на выборы, где конкуренты тратили в районе миллиарда. А чего-то похожего, но примененного уже к Испании, чтобы сформировать мнение нескольких миллионов каталонцев. Причём в Каталонии злобные российские хакеры не просто спровоцировали массовые беспорядки, а, похоже, лишили каталонцев самого дорогого. Как сообщает газета из Таррагоны, второго по величине города Каталонии, Diari de Tarragona, в регионе рухнули продажи презервативов. Правда, вырос спрос на успокоительное и снотворное. О колебаниях спроса на слабительное и закрепляющее не сообщается, но русские хакеры, как вы понимаете, не прекращают хакать ни на секунду. Так что расслабляться, даже во сне, определенно не стоит.

Подобные новости вызывают стойкое ощущение дежавю. Было уже! Одержимость бесами – вот что это такое. Замените “российских хакеров” на “бесов”, и всё станет на свои места. С одной, правда, разницей. В отличие от бесов российские хакеры реальны. И – да, я не отрицаю, что всё перечисленное – и многое другое, что осталось незамеченным – было ими проделано. Тролли работали в соцсетях. Генерировали бесконечный поток фейков. И…. И вообще, как им не стыдно такую гадость в замочную скважину показывать. Это же у кого угодно крышу сорвет – из тех, кто смотрит в замочную скважину и строит свои действия, исходя из увиденного там.

Да, Россия сеет хаос – это давно известно. Сеет потому, что для нее это вопрос выживания. Можно сколько угодно вычищать от российских вбросов информационное пространство – но проку от этого не будет никакого. Вариантов имеется только два: либо ложь всё равно просочится, либо пространство будет зачищено до северокорейской стерильности.

Северная Корея и Россия идут вторым путем – это выбор населяющих их отсталых народов. А каков наш выбор? Что имеется в виду, когда речь идет о защите от диффамации? Разоблачения явной лжи? Допустим. Можно даже согласиться, что это даёт какой-то минимальный эффект. Но ведь пропаганда оперирует не фактами, а интерпретациями фактов. И где здесь начинается ложь? Тролли могут вообще не сообщать никакой новой информации, кроме той, что заведомо известна читателю. Они сообщают мнение, основанное на интерпретации известных фактов. Единственная их ложь заключается в том, что они выдают себя за обычных граждан, а не пишут прямо: мы тролли, иностранные агенты, мы пришли сеять у вас в умах хаос и разрушение. Но всё остальное с точки зрения фактографии может в принципе не содержать и грамма лжи. Только отбор фактов и их интерпретация. Кто виноват гражданам, что они ведутся на это, кроме их собственной глупости и неразборчивости? При чем тут вообще тролли?

Это тоже повторяет ситуацию с бесами: кто тверд в вере, тому бесы не страшны. Они отскочат от него как горох от стенки. Образованный же и думающий человек в бесов не поверит, а шепоток троллей отметет. То есть правительства стран, подвергаемых атакам из России, ставят перед фактом: ваши граждане легковерны и слабоумны. Они – гнилой материал, легко поддающийся внушению. В наше время, когда мир насыщен информацией, в том числе и ложной, из которой нужно не только извлекать правду, отсеивая шлак, но и правильно эту правду интерпретировать, они не готовы к этому и потому легко управляемы кем угодно. Нужно либо научить их противостоять манипуляторам, либо манипулировать ими самим, и делать это эффективнее, чем ваши противники. Либо как минимум не подпускать их к избирательной урне.

Этот кризис назревал давно, последние лет сто. Октябрьский переворот был примером такого хакерско-бесовского информационного взлома, проведенного, к слову, безо всякого интернета. Но всё это довольно долго как-то оставалось в тени, а вот сейчас, с повсеместным распространением интернета, вылезло наружу уже явно. И вот в новой реальности “коллективный Путин” – коллективный, потому что Путин персональный – это тоже не более чем вброс – проверяет человечество на прочность. Как и всякий трикстер, он делает важное и нужное дело. Он не причина болезни, а тест, выявляющий ее. Потому что если мы оказываемся обмануты, то дело не в лжеце, а в нас. Агенты Кремля, сеющие хаос и разруху, действуют по большей части в головах, но они могут действовать только тогда, когда эти головы слабы. И если Тереза Мей заявляет, что путинский режим недооценивает силу фундаментальных основ, на которых держится современный Запад, то самое время ей эти основы продемонстрировать наглядно, во всей их незыблемости и прочности. Либо, если они обветшали и грозят обрушением, немедленно заняться их ремонтом и приведением в нормальное состояние.

Как только эти истины, до неприличия банальные, кстати, оказываются озвучены, жалобы британцев, испанцев и прочих терпил на беспредел русских хакеров вызывают смех. Как вызывает смех и вся европейская кампания по борьбе с российской пропагандой при помощи сообщения, вдогонку за ложью, “правдивой информации”, не нужной практически никому, потому что не информация, а мнение является сегодня информационным товаром. Но смех обрывается, как только мы вспоминаем о том, что тоже позволяем втягивать себя в этот идиотский спектакль, вместо того чтобы задуматься о действительно эффективных ответах. Они, разумеется, возможны – и как краткосрочное парирование, и как долговременная стратегия. Бесов можно изгонять, даже если они русские хакеры. Нужно только правильно подойти к этой проблеме. Тут есть два пути: либо твердость в вере, либо отрицание факта их существования. Впрочем, и в одном, и в другом случае с практической точки зрения всё сводится к одному и тому же: к осознанию личной ответственности, когда вина за собственные ошибки возлагается только на себя самого.

Что касается нынешнего европейского подхода к борьбе с российским влиянием, то он, несомненно, очень для нас ценен. И должен быть по этой причине глубоко изучен и детально осмыслен. Как удивительно полное собрание примеров того, чего делать не следует.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»